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春節將至 中國公安部令清查人員密集處加強排查糾紛

中央社／ 北京9日電

中國公安部今天宣布，部署全國公安機關開展「治安複雜區域集中清查整治」，以人員密集場所等為重點，組織警力民力清查，消除安全隱患和治安死角，並加強「矛盾糾紛排查調處」。像是體育場館、夜市等地要嚴格落實安全管理措施。

央視新聞報導，中國公安部藉由全國部署開展的「治安複雜區域集中清查整治」，將深入推進「冬季行動」，全力「防風險、除隱患、保安全」，為民眾歡度新春佳節營造「安全、穩定、和諧的社會治安環境」。

根據報導，中國公安部要求，要結合當前社會治安規律特點，以「治安複雜區域、人員密集場所」等為重點，組織充足警力和群防群治力量，分批次開展清查整治，消除安全隱患和治安死角。

中國公安部指出，要清查整治人員密集場所，針對體育場館、會展中心等場所和大型商業區、商業步行街、夜攤集市等商圈，以及旅遊景區、網紅景點，嚴格落實安全管理措施，強化秩序維護，嚴防發生擁擠踩踏事故，確保安全有序。

同時，要集中清查重點部位，針對中小學幼兒園、醫院和火車站、機場、港口、城市公共交通樞紐等，加強安全防範建設，強化巡邏防護。並加強「矛盾糾紛排查調處」，維護良好秩序。

公安部並要求，要集中清查重點行業場所，會同文旅、市場監管等部門，對飯店等場所進行聯合檢查，消除安全隱患；會同應急管理等部門加強對煙花爆竹行業的監督管理，壓實企業主體責任，消除風險滋生土壤。

同時要集中清查隱患突出部位，針對城鄉接合部、城中村等部位和老舊小區等加強安全隱患清查整治，最大限度防範事故發生；並要集中清查突出交通隱患，針對重要路段，強化路面勤務部署，加大檢查力度，嚴查「兩客一危一貨一麵（麵包車，指廂型車）」等重點車輛，嚴處酒駕醉駕、「三超一疲勞」等重點違法行為。

公安 風險

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