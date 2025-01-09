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騰訊遊戲發布寒假限玩令 未成年32天只能玩15小時

中央社／ 台北9日電
騰訊遊戲發布寒假限玩令。中新社
騰訊遊戲發布寒假限玩令。中新社

農曆春節將至，騰訊遊戲發布未成年人限玩通知，在長達32天的寒假暨春節假期，僅能玩遊戲15小時。近年由於中國防沉迷規範，使得帳號出租服務需求大增，特別是在長假前夕，這類市場更加蓬勃。

綜合香港經濟日報、界面新聞，騰訊遊戲今天發布「2025年寒假暨春節假期前後未成年人遊戲限玩通知」，從1月13日起算，在32天的寒假暨春節假期間，未成年人僅能上線遊玩15小時。

根據這份通知，未成年者的上線遊玩時段為1月17日至19日、1月24日至25日、1月28日至2月4日，以及2月7日、9日，共計15天；每天晚間8時至9時，總計15個小時。

中國2021年開始嚴管網路遊戲，同年8月起，要求企業落實未成年人保護措施，防止沉迷。以騰訊為首的中國多家遊戲企業陸續宣布嚴格落實未成年帳號實名制以及限制未成年用戶上線時間，同時在長假前夕也會發布「限玩與禁玩時間表」。

由於嚴格的限玩政策，因此發展出不少應對方案，其中承租帳號的服務在長假前夕再次「蓬勃發展」。

報導指出，目前在一些電商平台上可以藉由「遊戲帳號出租」等關鍵字找到提供相關服務的商家，承租價格從人民幣幾元到幾十元不等，依帳號等級、裝備等條件不同，價格也有所不同。

報導引述一名出租帳號的業者表示，根據規定，未成年人禁止購買相關服務，但對於如何判斷買家是否是未成年人，他坦言「無法判斷」，只能口頭提醒。

在相關商品的評論欄中可以看見「想玩多久玩多久」、「省了很多事，下次還來」等，還有買家留下的「好評」；許多商家獲得的評價動輒超過數十萬，顯示在限玩令管制下，承租帳號的需求相當大。

針對承租帳號，騰訊遊戲在公告中強調已經升級人臉識別功能，新增風險帳號庫，並鎖定高度疑似租賃帳號。被認定為風險帳號後，用戶必須在3分鐘內透過相關機制完成實名驗證，否則帳號將會受到限制。

騰訊遊戲稱，這項功能自2024年暑假上線以來，已打擊疑似租借帳號累計800萬次。

寒假 春節 未成年

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