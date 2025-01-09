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陸連鎖月子中心倒閉 產婦嬰兒無人照顧引發維權

中央社／ 台北9日電
圖為助產士為新生兒進行體格檢查。 （中新社）
圖為助產士為新生兒進行體格檢查。 （中新社）

中國知名連鎖月子中心一夜倒閉，負責人疑似捲款逃跑，被積欠薪資的廚師及月嫂均離職，有80幾間門市的產婦及嬰兒無人照顧，甚至得靠外送解決三餐，引發維權潮。

據極目新聞、華夏時報等媒體報導，近期有多名中國網友發文反映，中國知名連鎖月子中心「愛家月子中心」的員工被拖欠2個月的薪水，負責人疑似捲款逃跑，上海、廣東、江蘇等地分店突然倒閉。

據香港01報導，約有80間門市的產婦及嬰兒權益受到影響。

蘇州的仇先生表示，其妻子在2024年12月底住進相城區的愛家月子中心，原本應於1月22日做完月子，但這幾日該店店長表示公司破產倒閉，告知顧客需自行處理中餐；該月子中心所租用的酒店也通知孕婦及家屬離開，估計會停水停電。

一名產婦稱，她去年10月8日在上海分店繳交人民幣3萬5500元（約新台幣16萬元），入住後還繳納押金3000元。但自7日起，月子中心不再提供餐食，並已停止提供服務，她已回到家裡坐月子。

不過，仍有些產婦選擇留在月子中心，但月子中心的廚師和月嫂因為被積欠長達2個月的薪水均離職，目前留下來的產婦及其家屬只能靠外送解決三餐。

據華夏時報，截至8日下午，由愛家月子中心客戶組成的聊天群組中，目前有來自中國大陸多地近600名消費者參與統計，合計涉及金額超過1000萬元，受影響的人數、金額仍在增加。

極目新聞報導指出，8日撥打了上海、蘇州、南通等地的愛家月子中心門市電話，均無人接聽或關機。

上海市嘉定區安亭派出所的工作人員8日表示，涉事公司無法繼續營運，上海幾乎全部門市因此停業。當地相關部門重視涉及愛家月子中心的問題，已介入處理，若有消費者遇到類似問題可及時反映，登記情況。

愛家月子中心由江蘇愛之家母嬰服務集團有限公司打造，在大陸擁有超過80間分店。

上海 月子中心 消費者

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