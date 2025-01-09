連鎖月子中心一夜倒閉！老闆欠錢跑路 新手媽淚求月嫂留下
月子中心提供全方位的照護服務，讓剛生產完的媽媽們可以好好休養，新生寶寶也有完好的照顧。但中國大陸一間連鎖月中竟爆出多家分店一夜之間關門，產婦們一覺醒來人去樓空、孤立無援。
根據《介面新聞》、《荔枝新聞》等多家媒體報導，中國大陸一間連鎖月子中心涉及拖欠房租、貨款、員工薪資等，多家分店一夜之間倒閉，負責人捲款跑路。
正在月中的產婦們一覺醒來發現人去樓空，前來上班的月嫂也不知所措。新手媽媽們身子還沒恢復，也沒有照顧嬰兒的經驗，紛紛淚求月嫂留下來。有些產婦是從外地來的，無法立即打包回家，其中一間倒閉月中的房東同意讓他們繼續暫住。
浙江電視台教科影視頻道《小強熱線》也實際探訪其中一間倒閉分店的現場，發現除了正在坐月子的產婦外，還有許多早已和月中簽約、提前付清全額的孕婦們在店內，希望可以拿回退款，結果銷售人員說要去聯絡店長，卻消失無蹤。
據報，該公司7日就曾通知員工，公司經營不善，已正式進入破產程序。
月子中心近幾年在中國大陸發展迅速，卻也是關門跑路的累犯，2021至2023年，北京、上海等大城市至少有上百家月子中心突然停業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言