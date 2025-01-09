連鎖月子中心一夜倒閉！老闆欠錢跑路 新手媽淚求月嫂留下

月子中心提供全方位的照護服務，讓剛生產完的媽媽們可以好好休養，新生寶寶也有完好的照顧。但中國大陸一間連鎖月中竟爆出多家分店一夜之間關門，產婦們一覺醒來人去樓空、孤立無援。

根據《介面新聞》、《荔枝新聞》等多家媒體報導，中國大陸一間連鎖月子中心涉及拖欠房租、貨款、員工薪資等，多家分店一夜之間倒閉，負責人捲款跑路。

正在月中的產婦們一覺醒來發現人去樓空，前來上班的月嫂也不知所措。新手媽媽們身子還沒恢復，也沒有照顧嬰兒的經驗，紛紛淚求月嫂留下來。有些產婦是從外地來的，無法立即打包回家，其中一間倒閉月中的房東同意讓他們繼續暫住。

浙江電視台教科影視頻道《小強熱線》也實際探訪其中一間倒閉分店的現場，發現除了正在坐月子的產婦外，還有許多早已和月中簽約、提前付清全額的孕婦們在店內，希望可以拿回退款，結果銷售人員說要去聯絡店長，卻消失無蹤。

據報，該公司7日就曾通知員工，公司經營不善，已正式進入破產程序。

月子中心近幾年在中國大陸發展迅速，卻也是關門跑路的累犯，2021至2023年，北京、上海等大城市至少有上百家月子中心突然停業。