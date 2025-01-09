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香港住房不足 當局以現金獎勵舉報公屋霸占者

中央社／ 香港9日電

香港當局為了解決住房不足的問題，最近首次以現金獎勵市民舉報霸占公屋的人。

香港地小人稠，私人住房一向不足，不少人住在由政府興建並出租的公屋。

根據官方統計，當前香港約有300萬間住房，當中私人住宅約170萬間，出租公屋86萬間；香港750萬人口中，29.8%住在公屋，即超過200萬人。

負責公屋出租事務的房屋委員會昨天公布「舉報濫用公屋獎勵計畫」，預定於15日實施。

根據這項計畫，如果市民成功舉報霸占公屋者，可獲最高港幣3000元（約新台幣1.2萬元）現金獎勵。

除了上述獎勵舉報計畫外，政府近年已積極打擊濫用公屋者，房屋局局長何永賢去年11月回覆立法會議員質詢時表示，在2022年初至2024年初的兩個財政年度內，他們收回了5000間被濫用或違反租約的公屋。

從媒體及各界的反應看，這項舉報計畫深獲支持。

政府興建公屋，是以廉價租金出租給有需要的低收入家庭，對租住者或家庭收入有一定限制。不過，許多家庭在租用公屋多年後，隨著子女長大，收入開始增加，甚至變成富戶，但他們仍然不願離開，而當局也難以查核。

幾年前，媒體曾報導，一些公屋的停車場內出現不少名貴房車，與租住者的身分不匹配。為此，房委會開始積極調查各住戶的收入及生活現況，從而收回大量房屋。

上世紀50年代以前，香港經濟尚未起飛，加上來自中國大陸的難民眾多，他們大都住在木造或鐵皮搭建的貧民窟，當時俗稱「木屋區」，而這些「木屋區」容易失火，民眾苦不堪言。

50年代初，港英政府開始興建公屋，以安置低收入家庭或遭火災的「木屋區」貧民，這些公屋當時俗稱「徙置區」或「廉租屋」，它們頗為簡陋，空間有限。後來，這些出租屋由於過舊而予以重建，加上新建的，全部稱為公屋。

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