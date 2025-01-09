江西女懷九胞胎卻一個都沒保住 老公考慮追究醫院責任

香港星島日報報導，大陸江西省南昌市一位25歲侯女士懷了9胞胎，因考慮胎兒健康，經過兩次手術進行了減胎，最終剩下了兩胞胎。侯女士當事人1月7日發文稱，NT檢查都還好好的，被感染宮口松，破羊水了。「醫生說感染好嚴重，風險很大，只能保大棄小，眼前一片黑暗，努力了這麼久，最終還是沒保住」。

報導稱，此前，因一直懷不上孕，經注射促排卵藥物，侯女士在去年10月成功懷孕，檢查結果宮腔內顯示9個孕囊，此事引發熱議。去年11月14日，女子丈夫發聲，考慮到妻子的健康和撫養孩子的經濟成本，決定減胎。26日，該女子的丈夫發文稱已完成2次減胎手術，2個胎心還在搏動，希望孩子能順利平安出生。

據海報新聞，1月7日從侯女士的丈夫胡先生處了解到，經過多次減胎後，侯女士腹中剩下的兩胞胎，但也將保不住。侯女士丈夫胡先生表示，經檢查侯女士宮頸口縮短，一個胎兒的羊水破了，已經被感染，醫生稱另外一個胎兒也會被感染，而且，如果不將腹中的兩個胎兒去掉，將嚴重威脅侯女士安全。

據稱，侯女士目前在醫院住院，醫生將會診確定手術方案，最終將侯女士腹中的胎兒取掉。

對於保不住胎兒一事，胡先生很是傷心難受。但他表示，在目前的情況下，首先是必須要保住大人，要不然到時他愛人侯女士的子宮都可能要切除，這樣的話，以後就再也不能懷孕了。