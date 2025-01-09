湖北航空「雙樞紐」 吞吐量居中部第一

根據湖北機場集團消息，作為湖北航空客貨「雙樞紐」，2024年武漢天河國際機場旅客吞吐量達3140.6萬人次，鄂州花湖國際機場完成貨郵吞吐量102.5萬噸，均位居大陸中部地區首位。

中新社報導，2024年4月，武漢天河國際機場T2航廈恢復啟用；2024年11月，第三跑道通過行業驗收，助推保障能力提升至每年6300萬人次。2024年，該機場穩定運營210條航線，並加快布局國際及地區航線，基本建成「洲際連通、亞太暢通、國內暢達」航空運輸網。

作為亞洲首個專業貨運機場，2024年，鄂州花湖國際機場新開大陸國內貨運航線10條、國際及地區貨運航線20條，全年完成貨郵吞吐量102.5萬噸，其中國際及地區貨郵吞吐量26.7萬噸；已累計開通貨運航線85條，通達34個國際和地區航點，形成服務全世界的貨物流通全貨機航線網絡。

同時，鄂州花湖國際機場開放功能持續增強，服務配套和口岸基礎設施建設逐步完善。武漢、鄂州兩個機場海關互認、安檢前置，實現跨境電商貨物在武漢天河國際機場清關組板，直送鄂州花湖國際機場裝機，時效提升4小時以上。

湖北機場集團相關負責人介紹，未來通過構建外聯內暢、高效便捷的航線網絡，雙樞紐將在空域管制、綜合交通、客貨資源分配及產業布局等方面加速融合。