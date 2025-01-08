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大連海關扣2本台灣教科書 稱地圖違反一中原則

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸海關稱，近日大連海關在對一批供船物料監管時查獲「問題書籍」2本。指書籍目錄裡將台灣按「國家」名稱標註，違背一個中國原則，損害大陸主權和領土完整，依法進行扣留。（圖取自大陸海關公眾號「海關發布」）
大陸海關稱，近日大連海關在對一批供船物料監管時查獲「問題書籍」2本。指書籍目錄裡將台灣按「國家」名稱標註，違背一個中國原則，損害大陸主權和領土完整，依法進行扣留。（圖取自大陸海關公眾號「海關發布」）

大陸海關稱，近日大連海關在對一批供船物料監管時，現場查獲「問題書籍」2本。經鑑定，書籍存在目錄中將台灣與其它國家並列排序、插頁地圖中將台灣按「國家」名稱標註等問題，違背一個中國原則，損害大陸主權和領土完整，海關依法進行扣留。

大陸海關總署微信公眾號「海關發布」8日發布，近日，大連海關所屬北良港海關在對一批供船物料監管時，現場查獲2本「問題書籍」，海關已扣留物品。

文章提到，經鑑定，書籍存在目錄中將台灣與其它國家並列排序、插頁地圖中將台灣按「國家」名稱標註等問題，違背一個中國原則，損害大陸主權和領土完整。

該書籍屬於「中華人民共和國海關進出境印刷品及音像製品監管辦法」規定禁止出境印刷品，海關依法進行扣留。大陸海關聲稱，地圖是國家版圖最主要的表現形式，反映國家的主權範圍，具有嚴肅的政治性、嚴密的科學性和嚴格的法定性，並指不符合大陸公開地圖內容管理規定的印刷品和出版物，一律禁止進出境。

大陸海關上次扣留「問題書籍」，是在2024年11月24日，由福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處，對郵件進行開箱查驗時，查獲3本書籍含有「問題地圖」，海關扣留物品、移交後續部門處理。

當時海基會回應，大陸對於出版品管制近來趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整問題，且常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀，提醒國人多加留意。

主權 地圖 海關

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