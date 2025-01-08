河南發2億人民幣新春消費券

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

河南省政府新聞辦6日舉行新聞發布會通報稱，該省將圍繞零售、餐飲、文旅、住宿等重點領域發放2億元（人民幣，下同）新春消費券

中新社報導，河南省發展和改革委員會主任馬健在發布會上介紹，為確保今年一季度經濟實現開門紅，該省圍繞擴需求、穩主體、惠民生、防風險謀畫發布《推動2025年第一季度經濟開門紅若干政策措施》，冀把促消費和惠民生結合起來，提升消費意願、拓展消費供給、優化消費環境。 　　

通報稱，河南將於今年一季度圍繞零售、餐飲、文旅、住宿等重點領域再發放2億元新春消費券，並鼓勵各地因地制宜發放消費券；繼續實施消費品以舊換新政策及手機等數碼產品購新補貼，並將購新補貼全流程壓縮到20個工作日內。 　　

同時，該省還將通過增強中低收入群體消費能力、給予個人舊房裝修補貼、加力推介冬遊主題線路、推出不低於500場演藝活動、加快培育服務業新供給等系列舉措，在今年經濟開局中拚搶消費市場。

河南省商務廳廳長王振利表示，將加力擴圍消費品以舊換新打造消費場景。河南省財政廳廳長趙慶業稱，將推動中低收入群體增收減負，增強消費能力、提升消費意願。

住宿 消費券

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