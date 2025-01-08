2年內新能源利用率高於90% 陸能源局：優化綠能調節
據大陸國家能源局6日消息，大陸國家發改委、國家能源局近日印發《電力系統調節能力優化專項行動實施方案（2025—2027年）》。其中提出，支撐2025—2027年年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用，全國新能源利用率不低於90%。
中新社報導，當前大陸電力系統調節能力不斷提升，但調節資源發展也面臨著一些挑戰和問題。大陸國家能源局指出，大陸年均新增新能源裝機規模突破2億千瓦，預計「十五五」將延續快速增長態勢，大幅增加系統消納壓力。
該方案提出，到2027年，大陸電力系統調節能力顯著提升，各類調節資源發展的市場環境和商業模式更加完善，調節資源調用機制進一步完善。支撐2025—2027年年均新增2億千瓦以上新能源的合理消納利用，全陸新能源利用率不低於90%。
方案指出，改造或建設一批調度機構統一調度的新型儲能電站。推動具備條件的存量新能源配建儲能實施改造，由電力調度機構統一調度運行，提升調用水平。在統籌安排各類調節資源建設規模基礎上，結合系統供電保障和安全穩定運行需要，優化選擇適宜新型儲能技術，高質量建設一批技術先進、具功效的新型儲能電站。
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