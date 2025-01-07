陸男演員在泰緬邊境失聯 陸使館：王某已成功獲救

大陸男演員王星日前應邀赴泰國拍戲，卻在泰緬邊境失聯，被認為可能與電信詐騙園區有關，震動中泰兩國。在失聯的第五天，中國大陸駐泰國大使館7日晚間通報，「中國公民王某已於當地時間7日下午成功獲救」，對泰國政府及其他有關各方表示感謝。

中國大陸駐泰國大使館官方微信帳號今晚發布，「據泰方通報，中國公民王某已於當地時間7日下午成功獲救，中國駐泰使領館對泰國政府及其他有關各方為此所做努力和富有成效的工作表示感謝。」

在此之前，綜合陸媒報導，王星的女友嘉嘉5日在社交平台微博發文，稱男友王星赴泰國進入劇組拍戲，但在3日中午於泰緬邊境失聯，對外界求助。

事件曝光後，引發大陸娛樂圈關注，不少藝人也為此發聲。今天，還有王星被剃光頭、面容憔悴的照片在網路上流傳，

為避免衝擊中國大陸民眾赴泰旅遊，據泰國媒體報導，泰國總理貝東塔今天也在回應記者提問時發聲，確認王星的失蹤與緬甸的電信詐騙中心有關，但稱泰國警方已經在邊境城市美索（Mae Sot）找到他，正在等待其遣返至泰國，強調不會讓這個事件影響泰國旅遊業。

今天下午，大陸外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時，他也表示，中國有關駐外使領館已接獲當事人親屬的求助，並保持密切溝通，正在核實情況展開工作。郭嘉昆當時說，我們將繼續跟進事件的進展，並指導駐外使領館做好後續的工作。