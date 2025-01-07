西藏定日縣大地震已釀95死 有台人在災區？大陸國台辦回應了

大陸西藏日喀則市定日縣7日發生大地震，官方已發布有95人遇難、130人受傷，而大陸國台辦晚間回覆指出，「震區沒有涉及台灣同胞的災情」。

此次地震發生在7日上午9時5分，震中位於定日縣措果鄉，震中20公里範圍內有3個鄉（鎮、街道）駐地、27個村，人口約6,900人。地震發生後，官方與軍方展開救援，下午宣布已有95人遇難、130人受傷。

對於媒體詢問迄今為止，是否有台灣民眾滯留當地，以及受傷或遇難的消息？大陸國台辦7日晚間回覆指出，「據了解，截至目前，震區沒有涉及台灣同胞的災情」。

稍早陸委會則已經發出新聞稿，表示政府透過兩岸既有聯繫機制向中國大陸有關方面表達慰問之意，也請海基會儘速了解有無國人受困於當地或傷亡情形，陸委會並指，目前災區餘震不斷，政府將持續密切注意當地最新地震訊息與實際情況，並請在當地國人小心留意自身安全。總統賴清德稍早也已透過X平台（舊稱推特）發文慰問，以英文強調「我們的心與西藏及周邊地區受地震影響的人們同在」。