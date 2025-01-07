西藏日喀則強震 尼泊爾、印度有感尚未傳災情

西藏地區今天早上發生規模6.8強烈地震，震央位於喜馬拉雅山北麓、接近重要宗教聖城、西藏第二大城日喀則（Shigatse）一帶，鄰國尼泊爾和印度民眾紛紛逃到街頭避難。

中國地震台網中心（CENC）表示，當地時間今天上午9時05分，接近尼泊爾邊界的日喀則市定日縣發生規模6.8地震，震源深度10公里；美國地質調查所（USGS）測得地震規模為7.1。

中國官媒新華社與央視新聞報導，震央附近有房屋倒塌、人員被困與傷亡，截至今天中午12時30分已造成53人死亡，62人受傷，中共總書記習近平對此指示全力救災。

日喀則是藏傳佛教重要領袖班禪喇嘛的駐錫地，其宗教地位僅次於達賴喇嘛。

路透社報導，影像畫面顯示，鄰近小鎮拉孜（Lhatse）有多家商店店面坍塌，碎石瓦礫散落街道。

新華社報導，地方政府官員正在聯繫周邊城鎮以評估災情，並確認傷亡人數。

這起地震威力強大，連遠在約400公里外的尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）都能感受搖晃，民眾紛紛逃至屋外。

不丹首都定布（Thimphu）以及與尼泊爾接壤的印度北部比哈邦（Bihar）也感受到震動，房屋牆壁搖晃，居民嚇得衝出家門逃命。

印度官員表示，截至目前，印度並未傳出任何災情或財物損失。

尼泊爾索盧坤布（Solukhumbu）地區官員吉米爾（Anoj Raj Ghimire）表示：「我們感受到非常強烈的震動，目前尚未接獲人員傷亡或災損通報。」

他補充表示：「我們已經動員警察與其他安全部隊及當地居民蒐集相關資訊。」

據法新社報導，靠近聖母峰的尼泊爾高山地區羅布崎峰（Lobuche）一帶也感受到震動和餘震。

尼泊爾南岐（Namche）地區政府官員布沙爾（JagatPrasad Bhusal）說：「這裡的震感非常強烈，大家都醒了，但我們現在還不清楚是否有任何損失。」

中國地震台網中心表示，今天這起地震是過去5年內在震央周圍方圓200公里範圍內所記錄到威力最強的地震。