快訊

三重民宅倒塌拆除暫時停工 周邊受影響住戶摸黑返家取物

邱軍現身了！開車涉撞倒運將致死逃逸 出庭快步上樓不發一語

黃仁勳CES演講高潮！號稱全球最小AI超級電腦現身 搭載輝達超級晶片GB10

共軍無人機專家自行創業失敗被逼債 輕生亡

中央社／ 北京7日電

出身中共解放軍科技領域、外號「無人機天花板」的中國無人機專家張代兵，日前傳出因背負沉重債務壓力，甚至遭到逼債，3日凌晨在湖南長沙住處跳樓輕生，年僅47歲，引起外界關注及揣測。

綜合觀察者網、星島日報等媒體報導及中國網路訊息，張代兵1977年生於重慶，高中畢業後即考取中國國防科技大學，從此進入共軍科技體系，並一路取得該校碩士及博士學位。2007年博士班畢業後，歷任國防科技大學無人系統研究所副主任、主任，研究所副所長。

除此之外，張代兵還曾擔任共軍陸軍裝備部新型無人機系統技術專家組成員、中國科學院微電子研究所研究員、兵器工業集團計算機研究所特聘專家等。

報導指出，張代兵任職上述職務期間，還曾獲得共軍三等功1次，以及軍隊科技進步一等獎、湖南省發明二等獎各1次，在共軍內部及科研單位有「無人機天花板」的稱呼。

根據報導，張代兵2018年以大校軍銜離開國防科技大學投入創業，在長沙成立「長沙雲智航科技公司」，先後發明及研製機器蛇、傾轉旋翼無人機、助推器、高層建築滅火無人機等產品。但有熟悉他的網友指出，張代兵並未因中國商用無人機的熱銷而受惠，反受經濟疲弱影響，張代兵的公司資金鏈陷入緊張，經營面臨困境。

報導提到，張代兵為償還公司債務，不得不變賣自家房子，甚至抵押最後一處房產，同時四處借錢甚至找上網貸公司，並遭債主逼債。最後疑因無法承受債務壓力，在今年1月3日凌晨在住處跳樓輕生。直到家屬及其公司當天在網路發布訃告，宣布5日舉行追悼會後，外界才得知此事。

訃告發布後，有中國媒體向中國國防科技大學求證此事，僅校方證實張代兵已去世，但指不便透露具體死因。在但事發前一天，張代兵仍接連上傳兩則影片，內容是無人機從事高空清洗作業的影像。

張代兵的死因，連日來引起不少中國民眾特別是軍事迷的討論及議論。不少人認為，中國無人機產業對外雖名列前茅，但對內似乎也「捲」成一團；有人質疑，張代兵這樣的人才，怎麼淪落到被逼債的地步；也有人認為，資本一向複雜，這顯示資本介入科技的副作用；還有人說，中國的軍工科技人才近年來接連「英年早逝」，令人懷疑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

債務 共軍 國防

延伸閱讀

軍用無人機低空飛過草地 慘遭浪貓「一掌精準擊落」軍方看傻：對空飛彈？

欠債還是「被自殺」？ 中頂尖無人機專家墜樓惹猜測

美國考慮對中國無人機實施新限制 北京抨擊

中製無人機在美市占75% 商務部稱國安考量境內擬禁用

相關新聞

西藏定日縣規模6.8地震災情傳出 房屋倒塌、已知32人遇難

大陸西藏日喀則市定日縣7日上午9時5分發生規模6.8地震。新華社報導，定日縣證實，縣城及周邊震感十分明顯，震央附近有不少房...

西藏地震已知53人遇難、千屋受損 民眾：震到不敢進房

西藏日喀則市定日縣7日上午9時5分發生規模6.8地震。西藏自治區抗震救災指揮部最新消息，截至7日12時30分，日喀則市定日...

西藏規模6.8強震釀災 陸專家分析成因：拉薩地塊一次能量釋放

西藏日喀則市定日縣7日9時05分發生規模6.8地震，震源深度10公里。截至7日13時，共記錄到3級及以上餘震16次。對於...

「玫瑰」男星疑被騙拍戲 泰緬邊境失聯 進詐騙園區被剃頭?

中國男演員星星（原名王星）曾參演「玫瑰的故事」、「狐妖小紅娘月紅篇」、「獵罪圖鑒 II」等電視劇集，日前赴泰國拍戲。但他...

央視反腐片揭露：中石油前老董王宜林謀升遷 遭設局詐3億

6日在央視播出的反腐專題片「反腐為了人民」第二集首次披露中石油前董事長王宜林案細節，指其權迷心竅，癡迷「搭天線」（通過牽...

湖南12生肖古壁畫「有貓無蛇」網：原來馬上是貓年了？

農曆蛇年臨近，社交平台上一條「古代壁畫中12生肖圖有貓無蛇」的視頻引發關注。原來，湖南維山墓壁畫中的一部分「12生肖圖」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。