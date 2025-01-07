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西藏大地震：死亡人數已攀升至53人

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西藏地震已知53人遇難、千屋受損 民眾：震到不敢進房

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
西藏自治區抗震救災指揮部最新消息，截至7日12時30分，日喀則市定日縣地震已造成53人遇難。圖為武警西藏隊在當地展開救援畫面。圖取自微博＠央視軍事
西藏自治區抗震救災指揮部最新消息，截至7日12時30分，日喀則市定日縣地震已造成53人遇難。圖為武警西藏隊在當地展開救援畫面。圖取自微博＠央視軍事

西藏日喀則市定日縣7日上午9時5分發生規模6.8地震。西藏自治區抗震救災指揮部最新消息，截至7日12時30分，日喀則市定日縣地震已造成53人遇難、62人受傷，上千間房屋受損。目前西藏自治區已啟動二級響應。

當地災情陸續傳出，封面新聞報導，日喀則桑珠孜區的劉先生說，「地震發生時我還沒起床，9點的樣子被震醒了，當時整個人都懵了，趕緊從6樓下去往外面跑」。劉先生表示，當時不少人都跑到了街上避險，「市區的情況還好，我住的附近沒有看到房屋倒塌和人員受傷。現在街上避險的人都回去了。」

極目新聞報導，一位定日縣居民表示，地震發生時，聽到轟隆隆的聲音被震醒，目前暫時不敢進到房內。

澎湃新聞報導，巴松村珠峰牛頭賓館的老闆次仁格回憶，發生地震時整個賓館都在晃動，其中放置飲料的櫃子都因劇烈的晃動倒下。當他跑到賓館外的空地時，發現周邊已經聚滿了村民。經了解，村裡沒有人員傷亡和房屋倒塌。只是地震後村裡停電，直至9時50分，賓館仍處在停電狀態。

中國科學院珠穆朗瑪峰大氣與環境綜合觀測研究站席振華稱，地震發生時樓棟晃動得很厲害，到處都能聽到嘩嘩響聲，好在目之所及，沒有房屋損失和人員傷亡。

曲宗村人頓當表示，村子里有一部分年代久遠的土坯房，難以承受地震帶來的衝擊而出現倒塌，1個小時後，餘震還在持續發生。

對於在西藏旅遊的遊客，珠峰大本營景區一名工作人員表示，地震時遊客並不多，只有三、五個，大本營震感強烈，整個地面都感覺在搖晃，遊客們都緊急躲避進環保車內。

同時微博網友陸續曬出來自一線的影像與圖片，有網友稱「珠峰現在是上不了。 看下午有沒有餘震，觀光車停運了。她說在吃飯，師傅讓她一晃就趕緊跑」、也有網友稱「自己正在車上前往珠峰大本營，直接車狂搖。」

值得注意的是，規模6.8地震發生前的8時11分，在與震央非常相近的地點（北緯28.53，東經87.42）發生了一次規模3.0地震，震源深度也是10公里。

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