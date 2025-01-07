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中國白紙運動紀錄片導演陳品霖 獲刑3年6個月

中央社／ 台北7日電

關注中國人權的網站維權網報導，被控涉嫌尋釁滋事的中國白紙運動紀錄片「烏魯木齊中路」導演陳品霖昨天遭上海寶山法院判刑3年6個月。

維權網今天披露，上海寶山法院刑庭第三法庭昨天下午開庭審理陳品霖案。陳品霖被控「明知是編造的虛假訊息，在訊息網路上散布，造成公共秩序嚴重混亂；轉發引用辱罵國家領導人言論，損害國家形象、嚴重危害國家利益」，獲刑3年6個月。

2022年11月26日疫情期間，上海民眾自發聚集街頭悼念在疫情嚴格封控措施下逃生不及的烏魯木齊大火罹難者，網名Plato的陳品霖在現場拍攝了大量影片並制作「烏魯木齊中路」影片，其中呈現一場民間悼念活動演變為要求疫情解封並提出政治訴求的白紙運動過程。

陳品霖在白紙運動一週年、即2023年11月下旬將紀錄片上傳網路，不到一週就於11月28日被捕，並於2024年1月5日因「涉嫌尋釁滋事」罪名被正式批准逮捕。

烏魯木齊 疫情 白紙運動

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