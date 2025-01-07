海上媽祖行宮 福建湄洲島揭牌

「重走海絲路之遇見媽祖」活動5日在福建湄洲島啟動，全球首個「海上媽祖行宮」於停靠在福建湄洲島的「和平女神」號仿古船上揭牌，推動媽祖文化「走出去」。

中新社報導，媽祖，原名林默，公元960年生於莆之海上湄洲，後因救助海難而捐軀，自宋以來獲歷代褒封。當地人感其生前扶危濟困、捨己救人的大德，立廟奉祀。目前，全世界50個國家和地區共有上萬座媽祖宮廟，有3億多人信仰媽祖。

福州大學教授蘇文菁受訪時表示，自2009年「媽祖信俗」被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄後，中國海洋文化的影響力更加凸顯。她認為，上千年來，中國東南沿海地區將媽祖文化與商貿活動、人員交往、文化交流等緊密聯繫在一起。

當天，全球首個「海上媽祖行宮」於停靠在福建湄洲島的「和平女神」號仿古船上揭牌。蘇文菁表示，此次「海上媽祖行宮」揭牌是一次新嘗試，讓媽祖文化有了「新生」。

近年來，湄洲媽祖祖廟董事會組織開展了「媽祖下南洋．重走海絲路」系列活動，先後巡安新加坡、馬來西亞、菲律賓等國家和地區。福建湄洲媽祖祖廟董事會董事長林金讚透露，系列活動吸引數千萬人次參與。

今年，湄洲媽祖祖廟董事會繼續圍繞「天下媽祖回娘家」和「湄洲媽祖巡天下」兩大文化品牌活動，做好媽祖信俗的傳承和傳播工作。「和平女神」號仿古船將作為傳播媽祖文化的重要載體，揚帆「海絲」，把媽祖文化傳播到世界各地。