串聯邊塞古城 雁門關號列車首發

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

雁門關號列車首發儀式1月5日在山西代縣雁門關站舉行，該趟列車以雄關雁門、古韵代州為主題，將成為一張推薦邊塞古城代縣的「流動名片」。

中新社報導，代縣位於山西省東北部，是長城要塞雁門關所在地。「一座雁門關，半部華夏史」。坐落於代州古城北部勾注山脊的雁門關，南控中原，北扼漠原，是中國古代著名的邊塞重地和軍事重鎮。

當日，集大原高鐵雁門關站開通儀式同步舉行。集大原高鐵起自內蒙古烏蘭察布站，經山西大同、朔州、忻州接入大西高鐵原平段，全線里程268.6公里。

作為中國「八縱八橫」高鐵網的重要組成部分，集大原高鐵是連接中國華北和西北地區的重要交通紐帶。

集大原高鐵開通後，每日通行動車組120列。其中，雁門關站停靠動車組38列。經高鐵雁門關站乘坐動車組向北可直達山西大同、內蒙古呼和浩特；向東可直達北京；向西可直達青海西寧、甘肅蘭州；向南可直達山西太原、河南鄭州、陝西西安等地。四川成都、山東濟南等地也可直達雁門關站。

「隨著雁門關號列車首發，中國歷史文化名城代縣將迎來新發展機遇」。代縣縣委書記崔崢說，雁門關站的設立，為代縣打開了一扇通往全中國的新大門，讓雁門關的壯麗風光、深厚文化等能更快、更便捷走向四方。

內蒙古 高鐵

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