快訊

綠島監獄囚犯逃亡8小時落網！警稱「非自行返回」 鄉長：可以安心睡覺

綠島監獄脫逃犯王天佑抓到了！ 晚間躲在宿舍頂樓

新北三重工地損鄰！傾斜民宅晚間倒塌 住戶見家園毀了淚崩

陝西1學生墜亡…家屬討真相受阻「傳打人者是高官子女」 民眾聲援抗議

中央社／ 台北6日電
陝西省渭南市蒲城縣職業教育中心一名學生2日凌晨被發現在學校宿舍墜亡，家長前往學校後卻被百般阻撓不能見孩子。圖為1月6日蒲城職教中心，聲援的民眾不畏警察和保全。齊心協力推開學校大門，為後方的民眾開闢一條進入學校的道路。圖／截自X帳號「李老師不是你老師」
陝西省渭南市蒲城縣職業教育中心一名學生2日凌晨被發現在學校宿舍墜亡，家長前往學校後卻被百般阻撓不能見孩子。圖為1月6日蒲城職教中心，聲援的民眾不畏警察和保全。齊心協力推開學校大門，為後方的民眾開闢一條進入學校的道路。圖／截自X帳號「李老師不是你老師」

陝西省渭南市蒲城縣職業教育中心一名學生2日凌晨被發現在學校宿舍墜亡，家長前往學校後卻被百般阻撓不能見孩子。數百名憤怒的民眾今天衝破警察人牆湧入學校，甚至毆打副校長，想要討個說法。

蒲城縣人民政府網站5日深夜發布關於此事的通報，表示該校三年級黨姓學生1日晚10時許因不滿同學深夜聊天影響自己休息，與對方發生口角和肢體衝突，後經教職員調解；凌晨3時許，黨被同學發現倒臥於宿舍樓下，急救人員當場宣布死亡。

通報稱，公安機關經進行現場勘查、調閱監控等，認定該生是高空墜落死亡，目前排除刑事案件。

有網友指出，網傳打人者是蒲城縣高官的子女，這可能是今天大批民眾聚集學校抗議的原因。但官方通報並未說明，與死者發生肢體衝突的學生家庭背景到底是什麼。

死者家屬則反映被百般阻撓和監視。根據死者母親在網上發言的截圖，她說自己兒子從來沒有甚麼過激行為，去年12月29日，看著孩子高高興興出門上學（高中住校），直到元月2日凌晨3點班主任老師打電話讓她去學校。

結果到了學校，學校老師各種阻撓和推託，不讓她見孩子，也不告訴她發生了甚麼，直到早上7點才告訴她，兒子已經沒有了。「我們要求去學校看看現場，派出所和學校各種阻撓，也不讓帶手機拍照片，誰能給我一個真相，誰能還孩子一個公道」。

網路社群平台X上的帳號「李老師不是你老師」今天發出多個影片和照片，顯示數百名甚至上千名民眾衝破警察的人牆，來到蒲城縣職業教育中心，為無故墜亡的學生聲援。

在衝撞過程中，幾名男子被警察抓捕。此外，憤怒的民眾還毆打蒲城職教中心副校長，手持盾牌的特警在現場維穩。

香港明報晚間報導，該報記者今天致電中共蒲城縣委宣傳部，一名工作人員表示抗議行為得到控制，人群已被解散，並稱部分示威者「有惡意」。

憤怒 警察

延伸閱讀

街上「網美級白汪」逢人就汪汪叫賣萌 想收編卻被告知不能養：這不是狗

剛出獄就殺人 男逃40多小時返家準備吃午餐時遭逮捕

差200公尺！南韓檢方暫停拘提尹錫悅 人牆對峙5.5小時還有民眾攜槍

陝西1小區燃氣閃爆 6層樓窗戶全被震碎 外牆炸出2窟窿

相關新聞

陸男星赴泰拍戲「緬邊境失聯」！知情演員曝行蹤：在詐騙園區被剃頭

大陸男演員星星（原名王星）曾參演陸劇《玫瑰的故事》、《狐妖小紅娘月紅篇》、《獵罪圖鑒 II》等電視劇集，日前赴泰國拍戲，...

薄瓜瓜甜曬摟妻自拍照！網讚許惠瑜漂亮像舒淇 被問「度蜜月嗎」超閃回應曝

薄熙來之子薄瓜瓜去年成為台灣女婿，迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。新婚將近兩個月，薄瓜瓜在X平台發文祝大家新年快樂…

揭露境外惡意IP網攻大陸 陸國家網路安全通報中心：涉及多國

大陸「國家網絡與信息安全信息通報中心」6日稱，發現一批境外惡意網址、惡意IP，有境外駭客組織利用這些網址和IP，持續對中...

陝西1學生墜亡…家屬討真相受阻「傳打人者是高官子女」 民眾聲援抗議

陝西省渭南市蒲城縣職業教育中心一名學生2日凌晨被發現在學校宿舍墜亡，家長前往學校後卻被百般阻撓不能見孩子。數百名憤怒的民...

廣東修訂「汕頭牛肉丸」標準 牛肉含量須逾90%

大陸廣東6日起實施新的「廣東省食品安全地方標準」，其中新標準明確要求，汕頭牛肉丸的牛肉含量須超過90%，或牛肉與牛筋總含...

圓明園對決哈爾濱 46條冰雪滑道提供皇帝級樂趣

冰雪經濟發燒，身為「萬園之園」的圓明園近日展開歡樂冰雪季，不但把皇家宮苑打造成別具特色的冰雪樂園，為遊客帶來集趣味、文化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。