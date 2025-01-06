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廣東修訂「汕頭牛肉丸」標準 牛肉含量須逾90%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸廣東修訂「汕頭牛肉丸」標準，明文規定牛肉含量須逾90%。（微博照片）
大陸廣東修訂「汕頭牛肉丸」標準，明文規定牛肉含量須逾90%。（微博照片）

大陸廣東6日起實施新的「廣東省食品安全地方標準」，其中新標準明確要求，汕頭牛肉丸的牛肉含量須超過90%，或牛肉與牛筋總含量達到90%以上。官方指，修訂後的標準，能更適合汕頭牛肉丸「生產的實際情況」，為生產企業提供更好的技術標準保障。

綜合光明網和汕頭融媒集團報導，傳統汕頭牛肉丸有「中華名小吃」的稱號，在汕頭已有近百年歷史，牛肉丸肉質細嫩、口感爽脆嫩滑；修改後的「汕頭牛肉丸」的定義，是指以鮮、凍分割牛肉為原料，牛肉含量大於90%，或牛肉與牛筋含量之和大於90%，不包括牛的內臟、脂、血液、骨、皮、頭、蹄、尾等，添加適量水、食用鹽、澱粉及其它輔料，以汕頭傳統槌打或機械方式糜化，製成丸狀、固化成形的非即食調肉製品。

同時，在標示標籤方面，預包裝產品應標示產品原料和輔料名稱、牛肉（筋）含量、非即食提示信息及烹煮方法。散裝產品應在盛裝容器、外包裝上標明產品的名稱、原料和輔料名稱、牛肉（筋）含量、生產日期或者生產批號、保質期以及生產經營者名稱、地址、聯繫方式等內容。

小吃 廣東 標籤 食品安全

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