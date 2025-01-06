薄瓜瓜甜曬摟妻自拍照！網讚許惠瑜漂亮像舒淇 被問「度蜜月嗎」超閃回應曝

薄熙來之子薄瓜瓜去年成為台灣女婿，迎娶宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。新婚將近兩個月，薄瓜瓜在X平台發文祝大家新年快樂，還附上小倆口甜蜜摟肩自拍照。

薄瓜瓜1日在X平台發文寫下：「HNY everyone！」祝賀新年快樂，並貼出夫妻的親密自拍。

HNY everyone! pic.twitter.com/UIEzqZ59Di — Kuangyi (Guagua) Bo (@BoKuangyi) 2025年1月1日

網友紛紛大讚許惠瑜「知性美女！」、「氣質很清新」、「有點像舒淇」、「真漂亮，瓜瓜賺到了」等，薄瓜瓜則回覆網友：「有品味」。

隔日薄瓜瓜再度分享兩人及一名友人身穿浮潛裝備，看似準備出海的合照。在照片中，薄瓜瓜的手搭在愛妻身後，看起來相當甜蜜。

網友問到：「這是蜜月之旅嗎？」薄瓜瓜則回應：「和她在一起的每次旅行都是蜜月」。

Pura Vida! pic.twitter.com/GaS0xzathB — Kuangyi (Guagua) Bo (@BoKuangyi) 2025年1月2日

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文章授權轉載自《香港01》