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大陸男演員「星星」泰國試鏡後失聯 姚晨、舒淇聲援

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸男演員星星日前前赴泰國參加劇組拍戲後在泰緬邊境失聯，引發大陸演藝圈關切，衝上微博熱搜第1名。（天眼新聞）
大陸男演員星星日前前赴泰國參加劇組拍戲後在泰緬邊境失聯，引發大陸演藝圈關切，衝上微博熱搜第1名。（天眼新聞）

曾參演陸劇《玫瑰的故事》、《狐妖小紅娘月紅篇》、《獵罪圖鑒 II》等電視劇集的男演員星星，日前前赴泰國參加劇組拍戲後在泰緬邊境失聯，引發大陸演藝圈震動。多名大陸藝人包括姚晨、舒淇、金晨、大鵬、龔俊等也在網上轉發協助尋人的呼籲文章，此事成為大陸微博熱搜第1名。

綜合陸媒消息，大陸男演員「星星」（原名王星），女友「嘉嘉」5日在新浪微博發文求助，指「星星」看到招聘組訊後添加了統籌聯繫方式；通過試戲後，被安排去泰國加入劇組，結果到達曼谷被對接人士帶上車，宣稱是去參加開機儀式，結果從定位發現路線愈來愈偏離，最後消失在泰緬邊境。

「嘉嘉」指，男友從3日中午12時左右失聯，用盡方法聯繫仍無訊息，自己才在網上發文求助，「 懇請大家幫幫我，救星星於水火」，嘉嘉透露自己6日要飛曼谷報警，也會到北京駐泰國大使館、當地警局報案。

搜狐娛樂報導，嘉嘉在發文中感嘆，努力尋找男友線索的過程中，接觸到許多有類似經歷的演員。她提到，這一事件如同現實版的《孤注一擲》，讓人心懸不已，希望能夠得到經驗豐富人士的協助。

「星星」失聯一事曝光後，引起大陸娛樂圈關注，多名藝人如姚晨、舒淇、金晨、大鵬、龔俊等均轉發「嘉嘉」發文，希望網友能協助找回「星星」；「演員星星在泰緬邊境失聯」話題，也衝上微博熱搜第1。

另一位演員鄧友也發聲，曝光自己險些被騙的經歷，他稱自己曾收到不明工作邀請，慶幸及時識破騙局，避免類似遭遇，並認為在演員行業中潛藏諸多風險和不確定性。

「映象網」報導，大陸駐泰國清邁總領事館一名工作人員表示，3日接到當事人家屬的求助電話，「我們積極回應，保持溝通。接下來會在有關規定內持續跟蹤案件的進展，在職責範圍內有效的維護中國公民的安全合法權益。」

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