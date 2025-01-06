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甄嬛傳13年後合體還直播8小時！網友嘆：娘娘們都變了

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
陸劇《甄嬛傳》粉絲對11日於澳門登場的「小主節」晚會會場提供創意，希望能還原劇中甄嬛跳「驚鴻舞」時的場景。（微博照片）
陸劇《甄嬛傳》粉絲對11日於澳門登場的「小主節」晚會會場提供創意，希望能還原劇中甄嬛跳「驚鴻舞」時的場景。（微博照片）

持續在網上引發熱議的「現象級」陸劇《甄嬛傳》，除了時隔13年之後，劇組原班人馬11日於澳門舉辦「甄嬛傳小主晚會」，11日晚間還將於網路平台直播8小時，引起一眾劇粉狂歡，紛紛驚呼「甄嬛傳這麼多年了還有售後」， 網友也用「甄嬛體」造哏留言：「難為導演把你們一個個的搜羅起來」、「這麼多年了，甄嬛傳的哏還是這麼密集」，劇粉紛紛感慨，「甄嬛傳的研究是沒有盡頭的。」

綜合陸媒「極目新聞」、《瀟湘晨報》報導，「甄嬛傳小主節晚會」將於11日下午3點在優酷視頻直播，全程8小時，包含甄嬛扮演者孫儷、雍正扮演者陳建斌，以及飾演皇后的蔡少芬、飾演華妃的蔣欣、飾演果親王的李東學等演員，都會在澳門該場晚會重聚。

同時，晚會主辦者還邀請未曾露面的「純元皇后」蔣勤勤，《甄嬛傳》導演鄭曉龍，以及歌手胡夏、周筆暢、周軼君、大左、主持人汪聰等多位來賓，帶觀眾回顧經典。

在官方發布的預告片中，孫儷感嘆，「真的沒想過有一天，13年後的我們能夠再次相聚。」她感謝了每位觀眾對《甄嬛傳》的喜愛，並表示《甄嬛傳》13年，經典依舊如初；另一支影片中，蔣欣也向所有記得「年世蘭」的觀眾道謝，並預告晚會當天有不少精彩節目。

不少劇迷網友也紛紛在各演員的預告影片下留言：「四郎你脖子呢？」、「端妃娘娘充滿電了」、「安小鳥帶上你那雙冰刀鞋」，「齊妃娘娘，三阿哥又長高了」，「剪秋的嘴嘴硬，便是她先來」，也有網友對晚會會場提供創意，期盼還原劇中甄嬛跳「驚鴻舞」時的場景。

《甄嬛傳》改編自吳雪嵐（流瀲紫）的小說《后宮·甄嬛傳》，講述了清朝雍正年間甄嬛選秀入宮，在皇后、華妃等幾方勢力夾擊與宮闈鬥爭中，成長為善於權謀的聖母皇太后的故事。該劇於2011年首播。 13年來在網上討論熱度不衰。

這13年間網友集體玩哏，《甄嬛傳》的「周邊」也開發火爆，在各大網路平台，都能看到網友二創《甄嬛傳》的蹤影：有人復刻劇中情節打卡拍照、有逐幀分析劇情，以「放大鏡」反覆重溫。

4日一篇「娘娘們都變了」的文章，對照各主演的容貌變化，讓不少網友回憶青春：「我的天，原來13年了，原來我也老了」，「時間這麼快！好恐怖」，「甄嬛傳的時候我在上大學，竟然已經13年了，感覺也就一眨眼」，還有網友感嘆，「其他人都沒變，就是孫儷變了」，「敬妃越活越年輕，簡直像30出頭」，「芳若姑姑完全看不出是75歲的人。」

演出《甄嬛傳》的孫儷當年29歲，現在已經43歲。（微博照片）
演出《甄嬛傳》的孫儷當年29歲，現在已經43歲。（微博照片）

後宮甄嬛傳

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