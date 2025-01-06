陸反腐揪官員貪污近千萬 竟是繳費窗口放個人QR Code

大陸央視5日晚間播出中央紀委國家監委電視專題片《反腐 為了人民》第1集，主題為《懲治蠅貪蟻腐》，記錄了大陸紀檢監察機關整治校園餐、農田建設、住房保障等整治工作，其中在湖南永州市東安縣住房保障服務中心，原擔任房屋維修資金服務辦公室主任周小健，竟然在值班時，直接把個人收款的二維碼列印出來放在繳費窗口，等於洽公繳費的民眾，錢都進到他個人帳戶。

「界面新聞」報導，周小健在2015年借貸籌集了700多萬元（人民幣，單位下同），私下貸給當地1個房地產商，對方承諾付給他高額利息，但該房產商資金鏈斷裂，周小健不僅沒掙到錢，反而揹上巨額債務，就打起主意，想挪用、套取房屋專項維修資金。

報導稱，周小健當時覺得，可利用職務之便，神不知鬼不覺挪用資金，由於購房民眾繳納的房屋維修資金，是在周小健管理的「住房保障服務中心」服務窗口繳納，收款後必須開具專用收據。周小健利用部分民眾不了解詳情，以改開證明、手寫白條等方式，代替專用收據，截留部分資金放進自己口袋。

周小健有一次偶然看到路邊兜售假票據的小廣告，開始膽大妄為，訂作假票據蒙騙群眾。為了截留、挪用資金，周小健在值班時，直接列印出的個人收款二維碼，放在繳費窗口，「群眾完全不會想到，在政府辦事大廳房屋維修資金服務窗口掃的碼，錢竟然是直接進了周小健個人帳戶。」

2023年，東安縣紀委監委調看開票記錄，發現財務收款紀錄對不上，展開調查，周小健主動投案。經東安縣紀委監委查明，周小健共計貪污房屋專項維修資金逾993萬、挪用172萬元，開出假票3000多張。

最終，法庭以貪污罪、挪用公款罪判處周小健有期徒刑11年6個月、處罰金100萬元人民幣。同時，東安縣紀委監委對監管不到位、工作失職失責的縣住房保障服務中心主任、分管副主任及相關責任人共11人進行追責問責。