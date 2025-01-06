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陸反腐揪官員貪污近千萬 竟是繳費窗口放個人QR Code

聯合報／ 記者潘維庭／綜合報導
大陸央視5日晚間播出反腐新聞專題片，湖南永州市東安縣住房保障服務中心的房屋維修資金服務辦公室前主任周小健，在鏡頭前現身悔罪。（翻攝央視）
大陸央視5日晚間播出反腐新聞專題片，湖南永州市東安縣住房保障服務中心的房屋維修資金服務辦公室前主任周小健，在鏡頭前現身悔罪。（翻攝央視）

大陸央視5日晚間播出中央紀委國家監委電視專題片《反腐 為了人民》第1集，主題為《懲治蠅貪蟻腐》，記錄了大陸紀檢監察機關整治校園餐、農田建設、住房保障等整治工作，其中在湖南永州市東安縣住房保障服務中心，原擔任房屋維修資金服務辦公室主任周小健，竟然在值班時，直接把個人收款的二維碼列印出來放在繳費窗口，等於洽公繳費的民眾，錢都進到他個人帳戶。

「界面新聞」報導，周小健在2015年借貸籌集了700多萬元（人民幣，單位下同），私下貸給當地1個房地產商，對方承諾付給他高額利息，但該房產商資金鏈斷裂，周小健不僅沒掙到錢，反而揹上巨額債務，就打起主意，想挪用、套取房屋專項維修資金。

報導稱，周小健當時覺得，可利用職務之便，神不知鬼不覺挪用資金，由於購房民眾繳納的房屋維修資金，是在周小健管理的「住房保障服務中心」服務窗口繳納，收款後必須開具專用收據。周小健利用部分民眾不了解詳情，以改開證明、手寫白條等方式，代替專用收據，截留部分資金放進自己口袋。

周小健有一次偶然看到路邊兜售假票據的小廣告，開始膽大妄為，訂作假票據蒙騙群眾。為了截留、挪用資金，周小健在值班時，直接列印出的個人收款二維碼，放在繳費窗口，「群眾完全不會想到，在政府辦事大廳房屋維修資金服務窗口掃的碼，錢竟然是直接進了周小健個人帳戶。」

2023年，東安縣紀委監委調看開票記錄，發現財務收款紀錄對不上，展開調查，周小健主動投案。經東安縣紀委監委查明，周小健共計貪污房屋專項維修資金逾993萬、挪用172萬元，開出假票3000多張。

最終，法庭以貪污罪、挪用公款罪判處周小健有期徒刑11年6個月、處罰金100萬元人民幣。同時，東安縣紀委監委對監管不到位、工作失職失責的縣住房保障服務中心主任、分管副主任及相關責任人共11人進行追責問責。

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