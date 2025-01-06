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8旬拾荒老人遭狂摑巴掌！女子心情欠佳被乞討動怒 片段曝光惹怒全網

香港01／ 撰文：桃樂斯
有女生因心情欠佳，遇拾荒老人上前乞討，怒摑對方巴掌引非議。（微博影片截圖）
有女生因心情欠佳，遇拾荒老人上前乞討，怒摑對方巴掌引非議。（微博影片截圖）

簡真是人神共憤！大陸網上瘋傳短片，顯示1名年輕女子正被民眾「圍堵」，而她則大聲抱怨「要飯的，要到我們家門上了」，原來是有拾荒老人向她乞討，不過她因「沒錢」所以心情不好，便當眾掌摑對方洩憤。

有途人看不過眼出言制止，她就解釋該老人沿街乞討，掌摑對方「是為他好」，希望他可以找份正經工作過活，引來眾人喝斥「妳也不能打人啊！打老人算什麼本事」。

片段原來去年已曾瘋傳，近日又再被翻出，且再引來網友眾怒，紛紛譴責女子行為缺德，「必須讓這女的賠錢給老爺爺，不能讓老爺爺白白挨打」、「怎麼下得去手，基本的同理心都沒有」、「應該讓公司把她炒了，讓她去要飯試試」。

年輕女子狂摑拾荒老人巴掌

相關事件於2023年發生，去年（2024年）6月曾被多個微博用戶上傳並轉載，近日又再被翻出。事發於江蘇省，1名21歲年輕女子對八旬拾荒老人動手，掌摑對方近8個巴掌，之後更囂張怒罵「你給我滾到喜馬拉雅山去，給老子滾到高原上去！」。

理直氣壯稱：看到老人乞討心情不好

路人見狀紛紛上前制止，不過她卻理直氣壯稱「看到老人乞討心情不好，所以打他」，然後又控訴對方「要飯的，要到我們家門上了」，有在旁民眾曾為老人發聲，「妳也不能打人啊！打老人算什麼本事」，1名在旁穿著黑衣大叔聽到女生話語很是激動，曾一度想向女子動手，最後還是冷靜下來。

大叔怒斥女子打人行為「噁心」

另1名清潔工則怒斥女子，「妳神經病吧！人家那麼大年紀了」，之後指向被打老人，詢問女子「這個是妳爺爺嗎？」，聽到女子否應後，更大動肝火喝罵「不是妳爺爺，妳打他幹嘛？」，黑衣大叔乘勝追擊指「是妳爺爺更不能打！」，最後再斥責女子行為「噁心」。

動粗女子當場大哭

擾攘一番後，女子不知是被眾人指責感委屈，還是因為警察到來擔心要受刑罰，頓時大哭起來，之後便被警方帶回公安機關接受調查。根據大陸相關法律規定，若干犯「毆打他人，或故意傷害他人身體」罪，可被判處5日以上，10日以下拘留，並處以200元人民幣（約新台幣900元）以上，500元人民幣（約新台幣2250元）以下罰款。

網批缺德：怎麼下得去手？

網友譴責該女子缺德行為，「要飯也沒搶，為何要打人？」、「年紀輕輕的小女孩這麼壞」、「怎麼下得去手？基本的同理心都沒有」、「這是什麼樣的家庭教育出來的孩子，家教太爛」、「活該她沒錢，人品差」、「就是看老人好欺負才這樣」、「誰公司有這種員工就倒霉」、「應該讓公司把她炒了，讓她去要飯試試」、「必須讓這女的賠錢給老爺爺，不能讓老爺爺白白挨打」。

翻查資料，上述事件發生於2023年11月23日，當時掌摑老人的女子曾為自己「脫罪」，表示該拾荒老人是沿街乞討，掌打對方「是為他好」，希望老人可以找份正經工作養活自己，加上當時自己沒錢，老人又向她要錢，一怒之下才會動手，不過網友對此解釋不買賬，紛紛要求執法部門嚴懲。

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文章授權轉載自《香港01》

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