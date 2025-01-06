快訊

成效102%！揭黑熊學院公益平台違法募資 王鴻薇：吃人血饅頭幫綠營宣傳

黨內持續逼宮…加拿大總理杜魯多傳最快本周宣布辭職 加幣應聲急拉

有地表最強戰車就免驚？ 國軍改良現役戰車問題一籮筐

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸發改委副主任換人 傳東南大學女校長黃如接任

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中國科學院院士黃如不再擔任位於南京的東南大學校長。傳出將改任大陸國家發改委副主任。（微博照片）
中國科學院院士黃如不再擔任位於南京的東南大學校長。傳出將改任大陸國家發改委副主任。（微博照片）

位於大陸江蘇南京的東南大學官網「現任領導」欄目近期更新訊息，中國科學院院士黃如不再擔任東南大學校長、黨委副書記職務。消息人士稱，黃如進京擔任大陸國家發展和改革委員會副主任，負責人工智能等新質生產力領域的工作。目前大陸國家發改委主任為「浙江幫」的鄭柵潔。

《星島日報》報導，黃如1969年11月出生，祖籍福建南安，微電子器件專家，曾任北京大學信息科學技術學院院長、人工智能研究院院長、副校長。2022年1月出任坐落南京的東南大學校長（副部長級），也是第20屆中共中央候補委員；據該校官網簡歷，黃如於1997年7月參加工作，是中國科學院院士、發展中國家科學院院士。

黃如的大學、碩士就讀於東南大學電子工程系，後在北京大學計算機科學與技術系取得博士學位。1997年起，她先後任北京大學信息科學技術學院講師、副教授（1999年）、教授（2002年），北京大學博雅講席教授（2016年）。

同時，黃如歷任北京大學信息科學技術學院副院長、院長，北京大學信息與工程科學部主任，北京大學人工智能研究院院長，北京大學校長助理，北京大學副校長，北京大學黨委常委、副校長，2022年1月任東南大學校長（副部長級）、黨委副書記。

在2015年，黃如當選中國科學院信息技術科學部院士，2016年當選美國電氣和電子工程師協會會士，2019年當選為發展中國家科學院院士。

延伸閱讀

陸企拓市加速進軍南韓 電動車、電商等多領域大舉出海

大陸造車新勢力銷量排名洗牌 理想居榜首

大陸鋰電擴產喊卡 中小企恐出局

比亞迪、小米、Temu…陸企積極進軍南韓

相關新聞

大陸發改委副主任換人 傳東南大學女校長黃如接任

位於大陸江蘇南京的東南大學官網「現任領導」欄目近期更新訊息，中國科學院院士黃如不再擔任東南大學校長、黨委副書記職務。消息...

學霸港姐要當人妻了！被求婚影片曝光極奢華 男友舉動獲讚卻被未來岳父嫌

2018年港姐亞軍兼最上鏡小姐，現年29歲的鄧卓殷（Amber）去年接受33歲大隻男友郭子豪在郵輪求婚，一對準新人將於今年4月拉埋天窗…

陝港高鐵開通 西安10小時抵香港

昨天上午十一時四分，隨著Ｇ８２８次高鐵列車從西安北站駛出，陝西西安至香港直達高鐵正式開行，預計昨晚九時九分抵達香港西九龍...

廣州白雲機場 去年旅客吞吐量新高

據廣州白雲機場4日通報，該機場2024年完成旅客吞吐量7636.9萬人次，比上年同期增長20.89％，創歷史新高。

性價比高 南方冰雪遊夯

「先到三疊泉賞冰瀑景觀，再去街心公園拍攝雪景大片，最後去廬山溫泉度假區泡一場養生溫泉……」社交平台上，遊客曾升分享自己的...

大陸蛇年紀念幣超搶手！二手市場炒作價格翻倍

中國發行的蛇年紀念幣、紀念鈔於3日起兌換，不但吸引大批預約民眾排隊兌換，相關話題也在網路社群熱議。在發售後，二手市場隨即...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。