大陸發改委副主任換人 傳東南大學女校長黃如接任

位於大陸江蘇南京的東南大學官網「現任領導」欄目近期更新訊息，中國科學院院士黃如不再擔任東南大學校長、黨委副書記職務。消息人士稱，黃如進京擔任大陸國家發展和改革委員會副主任，負責人工智能等新質生產力領域的工作。目前大陸國家發改委主任為「浙江幫」的鄭柵潔。

《星島日報》報導，黃如1969年11月出生，祖籍福建南安，微電子器件專家，曾任北京大學信息科學技術學院院長、人工智能研究院院長、副校長。2022年1月出任坐落南京的東南大學校長（副部長級），也是第20屆中共中央候補委員；據該校官網簡歷，黃如於1997年7月參加工作，是中國科學院院士、發展中國家科學院院士。

黃如的大學、碩士就讀於東南大學電子工程系，後在北京大學計算機科學與技術系取得博士學位。1997年起，她先後任北京大學信息科學技術學院講師、副教授（1999年）、教授（2002年），北京大學博雅講席教授（2016年）。

同時，黃如歷任北京大學信息科學技術學院副院長、院長，北京大學信息與工程科學部主任，北京大學人工智能研究院院長，北京大學校長助理，北京大學副校長，北京大學黨委常委、副校長，2022年1月任東南大學校長（副部長級）、黨委副書記。

在2015年，黃如當選中國科學院信息技術科學部院士，2016年當選美國電氣和電子工程師協會會士，2019年當選為發展中國家科學院院士。