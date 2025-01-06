廣州白雲機場 去年旅客吞吐量新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣州白雲機場4日通報，該機場2024年完成旅客吞吐量7636.9萬人次，比上年同期增長20.89％，創歷史新高。

中新社報導，這是該機場繼2019年客流量首破7000萬人次後，再次邁入「年旅客吞吐量7000萬級俱樂部」。也是該機場繼2020年站上全球最繁忙機場之巔，連續四年占據大陸全國機場年旅客量吞吐量首位後，交出的又一具有里程碑意義成績單。

作為中國大陸三大國際航空樞紐之一，廣州白雲機場致力於打造具有國際競爭力的一流航空樞紐。2024年，該機場新增、恢復或加密國際客運航線超60條，引入6家國際客運承運人，新增布達佩斯、塔什干等10多個客運通航點，其中，聯合中國南方航空和塞爾維亞航空開通的廣州至貝爾格萊德航線，實現了東歐直飛客運航線零的突破；聯合烏茲別克中亞航空開通的廣州至塔什干航線，實現了中亞直飛客運航線零的突破；聯合委內瑞拉航空開通的廣州至莫斯科至加拉加斯航線，實現了南美客運航線零的突破。

隨著24小時通關、144小時過境免簽、240小時過境免簽等多重政策優惠和通關便利接連釋放，愈來愈多外國遊客選擇從廣州入境，開啟「China Travel」模式。

廣州 機場 航線

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