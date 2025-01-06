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性價比高 南方冰雪遊夯

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
冰雪旅遊是冬季熱門話題，愈來愈多南方地區走上冰雪旅遊競爭擂台。圖為位於貴州的六盤水玉舍雪山滑雪場。 （新華社）
冰雪旅遊是冬季熱門話題，愈來愈多南方地區走上冰雪旅遊競爭擂台。圖為位於貴州的六盤水玉舍雪山滑雪場。 （新華社）

「先到三疊泉賞冰瀑景觀，再去街心公園拍攝雪景大片，最後去廬山溫泉度假區泡一場養生溫泉……」社交平台上，遊客曾升分享自己的廬山冰雪遊攻略。

中新社報導，冰雪旅遊是冬季熱門話題，愈來愈多南方地區走上冰雪旅遊競爭擂台，與北方「爾濱」爭搶遊客。

大陸在線旅遊平台「去哪兒」數據顯示，冰雪熱已不分南北，元旦冰雪遊熱門景區一半在南方，2024年12月滑雪、冰雪、溫泉等關鍵詞搜索量環比增長1.7倍。

滑雪並非冰雪遊唯一玩法。如今南方多地豐富冰雪遊消費場景、延伸產業鏈條，獨家定製拓展冰雪遊賽道。

江西九江發布6大主題19條精品旅遊線路，包括廬山賞雪、鄱陽湖畔近距離觀鳥、泡養生溫泉等近40項特色活動；貴州在推介當地冬季旅遊時，打造了貴南冬季陽光休閒旅遊帶、南國滑雪等六類地方特色產品，結合村超、村BA、路邊音樂會等文體活動，與北上冰雪旅遊爭搶客流。 　　

廬山市委宣傳部相關負責人說，元旦假期當天，廬山核心景區閘機客流量1.52萬人次，同比增長24.15%，「今冬廬山沒下雪，但人工造雪吸引了更多年輕客群」。

曾升去過東北、新疆等地，在他看來，南方冰雪遊具有距離近、天氣暖、景色豐富等特色。「作為南方人，綜合考慮交通費用和時間成本，不是『爾濱』去不起，而是南方更有性價比」。

隨著冰雪場地布局拓展，冰雪產業鏈條不斷延伸，四川、湖北、江西等地景區不斷上新，「冰雪+溫泉」「冰雪+民俗」「冰雪+研學」等場景，以互動性、趣味性、體驗性產品點燃大眾冰雪遊熱情。 　　

在江西省銅鼓縣七星嶺滑雪場、靖安縣中源鄉的國際滑雪場上，遊客穿戴好雪具，使用單板或雙板，從山頂一滑而下，感受冰雪運動帶來的速度與激情。

靖安縣以鄉村旅遊民宿聞名，該縣鄉村民宿辦主任范海浪說，當地將「冰雪+鄉村民宿」深度融合，把冰雪遊與鄉村民宿業集群互為平台和延伸，中源鄉民宿集群可為滑雪場做住宿、餐飲、農俗、非遺體驗等延伸。

元旦 民宿 溫泉

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