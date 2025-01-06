陝港高鐵開通 西安10小時抵香港

昨天上午十一時四分，隨著Ｇ８２８次高鐵列車從西安北站駛出，陝西西安至香港直達高鐵正式開行，預計昨晚九時九分抵達香港西九龍站，全程約十小時，旅客將能實現「早餐吃肉夾饃，晚餐吃菠蘿油」。

這是陝西西安首次開行直達香港的高鐵，也是大陸西北地區首班進港的高鐵。

綜合陸港媒體，據大陸鐵路部門訊息，陝港直達高鐵每日雙向對開，全程共十四個站點，途經華山北、洛陽龍門、鄭州、武漢、長沙南、廣州南、深圳北等站，歷時十小時五分。

票價方面，二等座票價為人民幣一一五七元（約台幣五二○七元），一等座票價為一八五一元（約台幣八三二九元），商務座為三八八七元（約台幣一萬七四八七元）。

報導指出，陝西西安是絲路起點，有東方之珠之稱的香港則是全球重要的國際金融、貿易、航運中心和國際創新科技中心，陝港高鐵的開行，將進一步拉近陝西與香港的時空距離，為促進西北地區與香港在經濟、文化、旅遊等多領域的交流合作注入新動能。

陝港高鐵採用CR400BF-Z型「復興號」智慧動車組，定員一一五四人。復興號是由大陸自主研發、具有完全自主知識產權的新一代動車組，最高運營時速可達三五○公里。