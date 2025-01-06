聽新聞
0:00 / 0:00
陝港高鐵開通 西安10小時抵香港
昨天上午十一時四分，隨著Ｇ８２８次高鐵列車從西安北站駛出，陝西西安至香港直達高鐵正式開行，預計昨晚九時九分抵達香港西九龍站，全程約十小時，旅客將能實現「早餐吃肉夾饃，晚餐吃菠蘿油」。
這是陝西西安首次開行直達香港的高鐵，也是大陸西北地區首班進港的高鐵。
綜合陸港媒體，據大陸鐵路部門訊息，陝港直達高鐵每日雙向對開，全程共十四個站點，途經華山北、洛陽龍門、鄭州、武漢、長沙南、廣州南、深圳北等站，歷時十小時五分。
票價方面，二等座票價為人民幣一一五七元（約台幣五二○七元），一等座票價為一八五一元（約台幣八三二九元），商務座為三八八七元（約台幣一萬七四八七元）。
報導指出，陝西西安是絲路起點，有東方之珠之稱的香港則是全球重要的國際金融、貿易、航運中心和國際創新科技中心，陝港高鐵的開行，將進一步拉近陝西與香港的時空距離，為促進西北地區與香港在經濟、文化、旅遊等多領域的交流合作注入新動能。
陝港高鐵採用CR400BF-Z型「復興號」智慧動車組，定員一一五四人。復興號是由大陸自主研發、具有完全自主知識產權的新一代動車組，最高運營時速可達三五○公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言