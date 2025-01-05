學霸港姐要當人妻了！被求婚影片曝光極奢華 男友舉動獲讚卻被未來岳父嫌

2018年港姐亞軍兼最上鏡小姐，現年29歲的鄧卓殷（Amber）去年接受33歲大隻男友郭子豪在郵輪求婚，一對準新人將於今年4月拉埋天窗（粤語方言，意即兒女完婚）。鄧卓殷月前分享了其中一輯婚照，以貼身低胸大露背婚紗上陣的她盡現完美身段。日前郭子豪和鄧卓殷在YouTube頻道「TheBeansCouple豆子情侶」上傳了當日求婚全記錄的短片，郭子豪的舉動更獲網友激讚好有誠意。

兩人在該求婚影片的介紹寫上：「【求婚日誌💍】求婚全紀錄👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️ | 準備咗一年多的驚喜❤️ | 浪漫郵輪求婚大公開🛳️ | 兩個都變大喊包?!🤣 」郭子豪這為了給鄧卓殷一個浪漫難忘的回憶，這次的求婚用了半年時間去籌備，當時兩人到日本旅遊，接著再上郵輪度假，郭子豪在郵輪上為女友安排了一個神秘又奢華的求婚儀式。鄧卓殷在影片一開始即曬出男友當日用來向她求婚的巨型鑽戒，目測最少有2克拉，閃爆。郭子豪表示求婚鑽戒早在2022年1月已買下，之後又偷偷約女友的家人出來，講解求婚大計劃。他問鄧卓殷爸媽可否將女兒交給他，鄧爸爸第一個反應竟然說他：「你怎麼這麼老土的！」未來岳父岳母又很好地叫他搞婚禮不要亂花錢。

鄧卓殷事前全不知情，直至郵輪工作人員就到房叫她，又為她戴上郭子豪給她整的花花頭紗，她才知道要被求婚。鄧卓殷被安排站在郵輪甲板位置，看着男友為她準備的影片，即時感動落淚。之後，鄧卓殷就去了求婚場地與郭子豪會合，兩人都表現得十分感動。郭子豪下跪向鄧卓殷求婚，鄧卓殷又再感動哭了，她say yes之後兩人便相擁錫錫。郭子豪此時為鄧卓殷準備了一個驚喜，就是安排了她的家人們到場見證求婚，鄧卓殷再次哭了。

延伸閱讀：

鄧卓殷、郭子豪要結婚了 深入洞穴拍婚照魚尾白紗曬s曲線

納豆林郁智沖繩求婚成功 跟女友依依結束8年愛情長跑

文章授權轉載自《香港01》