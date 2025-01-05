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赴陸要留意！陸疾管中心：陸流感病毒陽性率快速上升

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
根據大陸疾管中心消息，目前大陸全國流感病毒陽性率快速上升。（中通社）
根據大陸疾管中心消息，目前大陸全國流感病毒陽性率快速上升。（中通社）

根據大陸疾管中心消息，目前大陸全國流感病毒陽性率快速上升。而大陸國家衛健委消息指出，目前大陸兒童呼吸道感染以流感病毒及肺炎黴漿菌為主。近期若有赴陸需求的民眾要多加留意自身健康。

央視新聞5日報導，大陸疾管中心近日發布去年12月23日至29日大陸全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況。監測報告顯示，目前急性呼吸道傳染病整體呈現持續上升趨勢，不同病原體導致感染的走勢有差異。

報告指出，流感整體處於季節性流行期，流感病毒陽性率快速上升，其中，大陸全國門急診流感樣病例的流感病毒陽性率較上周上升6.2%；不同省份間流感活動水準有所不同，北方省份上升略明顯，但仍低於去年同期水準。

此外，近期0至4歲病例中的呼吸道融合病毒陽性率、以及14歲及以下病例中人類間質肺炎病毒陽性率呈波動上升趨勢，北部省份上升趨勢更明顯。

鼻病毒陽性率持續下降。北方省份肺炎黴漿菌陽性率持續下降，南方省份肺炎黴漿菌感染仍處於較低水準。腺病毒陽性率呈波動下降趨勢。新型冠狀病毒等其他呼吸道病原體處於較低流行水準。

另外，大陸國家衛生健康委員會5日舉行記者會，北京兒童醫院主任醫師王荃在會上指出，目前兒童呼吸道感染仍以病毒和肺炎支原體為主，病毒以流感病毒為主。

王荃表示，兒童流感以發燒為主要表現，可伴頭痛、肌肉痛和全身不適等，還會有咳嗽、咽痛和流涕等呼吸道症狀。一些兒童的胃腸道症狀會比成人更明顯，比如惡心、嘔吐、腹瀉和食慾不佳等。絕大多數兒童感染流感病毒後一般發燒2至3天，並在1周內痊癒。

傳染病 北京 流感病毒 發燒 肺炎 黴漿菌

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