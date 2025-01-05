快訊

異想天開！女兒偷父權狀「竟過戶房屋給自己」 父提告爭回房產

外國的月亮比較圓？傳北京清大「8成畢業生出國不歸」 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

冬泳時受困！陸張家口民眾卡冰層下方 逾20小時後才被打撈上岸

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸河北張家口有民眾在冬泳時被困在冰層下方，多名救援人員從4日下午起開始切割冰面進行搜救，但經過一晚，直到5日午後該人員方被打撈上岸。（圖／取自頭條新聞微博）
大陸河北張家口有民眾在冬泳時被困在冰層下方，多名救援人員從4日下午起開始切割冰面進行搜救，但經過一晚，直到5日午後該人員方被打撈上岸。（圖／取自頭條新聞微博）

大陸社群4日下午起出現多段影片內容稱，河北張家口有人在冬泳時被困在冰層下方，多名救援人員從4日下午起開始切割冰面進行搜救，但經過一晚，直到5日午後該人員方被打撈上岸，被困於冰層底下逾20小時。

「張家口一冬泳者被困冰層下」詞條5日登上微博熱搜。網傳影片顯示，在結冰的河面上，多名救援人員正在切割冰面進行救援，岸邊圍滿了人群，多輛消防車停在路邊，車燈閃爍。

綜合陸媒報導，有當地商家稱，事發地點在清水河張家口市展覽館河段。4日下午兩點多到四、五點間，消防隊員一直在冰上救援。另有多名當地居民還原狀況稱，是有一名冬泳愛好者游泳時進入冰層下受困。

據報導，張家口市多層級緊急部門工作人員回覆查詢時僅表示，沒有掌握狀況。當地警方則稱詳細案情不便透露。而當地緊急救援部門表示，已到現場進行救援。

陸媒5日上午報導，一名接近應急救援人員的知情人士稱，被困人員位置已基本確認，截至上午11時仍在進行破冰工作，搜救還在繼續。

而5日下午最新報導，有一名現場民眾倪女士稱，當日中午12點50分路過事發地時，注意到受困民眾已被消防人員「打撈」上來。截至目前，官方尚未有進一步案情通報。

影片 社群

延伸閱讀

台南巴克禮公園浮現大批魚屍 水質初檢正常

影／8人LINE揪團爬山！1女「疑高山症發作」遭7人放生卑南主山

陸媒海峽導報禁止來台駐點 陸委會：明顯從事統戰工作

消防員曝濟州航空失事慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

相關新聞

外國的月亮比較圓？傳北京清大「8成畢業生出國不歸」 校方說話了

北京清華大學「8成畢業生出國不歸」的傳言常登上大陸網路社群，校方近日公布校友總會後台數據闢謠稱，目前有逾9成校友在中國大...

陸內蒙古沙漠建「太陽能長城」？NASA發布衛星圖像 驚見大片太陽能板

美國國家航空暨太空總署（NASA）地球觀測站官網發布衛星圖像，顯示中國內蒙古庫布齊沙漠大部分區域被太陽能板覆蓋，意在打造...

冬泳時受困！陸張家口民眾卡冰層下方 逾20小時後才被打撈上岸

大陸社群4日下午起出現多段影片內容稱，河北張家口有人在冬泳時被困在冰層下方，多名救援人員從4日下午起開始切割冰面進行搜救...

大陸蛇年紀念幣超搶手！二手市場炒作價格翻倍

中國發行的蛇年紀念幣、紀念鈔於3日起兌換，不但吸引大批預約民眾排隊兌換，相關話題也在網路社群熱議。在發售後，二手市場隨即...

赴陸要留意！陸疾管中心：陸流感病毒陽性率快速上升

根據大陸疾管中心消息，目前大陸全國流感病毒陽性率快速上升。而大陸國家衛健委消息指出，目前大陸兒童呼吸道感染以流感病毒及肺...

新冠疫情後…陸醫院大量倒閉！民眾看病恐越來越貴

中國從COVID-19疫情後至今，大量醫院破產倒閉。當地公立醫院雖有政府財政投入，但更多仰賴市場化經營，已有分析指出，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。