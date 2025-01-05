大陸蛇年紀念幣超搶手！二手市場炒作價格翻倍

中國發行的蛇年紀念幣、紀念鈔於3日起兌換，不但吸引大批預約民眾排隊兌換，相關話題也在網路社群熱議。在發售後，二手市場隨即出現轉售潮，部分特殊號碼的紀念鈔價格更是被炒高。

綜合證券時報、極目新聞，限量發行的中國2025年蛇年賀歲紀念幣、紀念鈔於去年底開放預約，並於今年1月3日至9日間開始兌換。首個兌換日，中國多地許多承辦兌換業務的銀行門口都出現排隊人潮，許多預約民眾都想在第一時間入手。

在發行後沒多久，中國的二手市場上隨即出現加價轉賣的紀念幣、紀念鈔，引起關注。

據報導，蛇年紀念幣的面額人民幣10元（下同，約新台幣45元），目前在二手交易市場的價格落在10多元到20多元之間；紀念鈔面額20元，目前被炒作至40元以上。20張紀念鈔及20枚紀念幣組成的紀念套組，在二手市場上則要價逾千元。

針對市場炒作的情形，報導引述業內人士分析，紀念鈔短期內確實能夠帶來較高收益，但同時也存在價格波動大、投資回報不確定性大等風險。目前蛇年紀念鈔雖熱度高，但市場熱度可能隨時間下降，價格便會迅速下跌。

此外，儘管有人預測「蛇鈔」的價格高點可能出現在春節期間，但後續走勢仍難以預測，可能無法複製「龍鈔」的傳奇。

另有錢幣圈的收藏人士認為，真正的收藏者不會接受過高的價格，蛇年紀念幣、鈔後續的走勢多半是大學生想變現只能拋售，幣商趁機接盤後價格會有一個小起伏，接著趨於平緩。

報導另引述北京市京都律師事務所合夥人、律師常莎表示，紀念幣具有流通性，且具有一定的收藏和投資價值。販售紀念幣時，應確保紀念幣的合法來源，在遵守相關法律法規的情況下，販售紀念幣通常不構成違法。需注意避免價格操作、虛假宣傳等行為，避免非法經營、擾亂市場秩序。