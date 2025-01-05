2025年中國春運 官方估流動量上看90億人次

中國今年的春運將從1月14日開始，至2月22日為止，共計40天。據官方發布，今年流動量預估可能達到90億人次左右，年增約7%，將創下歷史新高。

澎湃新聞報導，中國國家發展改革委等部門近期召開「2025年全國春運電視電話會議」，預估今年為期40天的春運期間，鐵路、民航客運量均有望刷新紀錄，整體流動量將達到90億人次左右，年增約7%，規模也將創下歷史新高。

據統計，鐵路、民航客運量有望分別突破5.1億人次和9000萬人次。

報導指出，為了應對今年增加的人潮，中國國家鐵路集團預計在今年春節前每日最多安排1.41萬班次列車、春節後每日最多1.42萬班次列車，載客量分別年增3.9%、4.3%。

中國春運有「人類歷史上規模最大週期性大遷徙」之稱。據官方數據，2024年春運全社會跨區域人員流動量超過84億人次，其中以公路自駕最多，鐵路累計發送旅客4.84億人次。