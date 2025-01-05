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北京大力推動低空經濟 中國大學搶設相關科系

中央社／ 台北5日電

去年中國「兩會」將低空經濟寫入政府工作報告，定調為「新的增長引擎」，發改委並成立低空經濟發展司。據中國教育部發布，至少已有6所大學申請增設相關科系，另有多所院校申請成立相關研究院。

中國國家發改委成立低空經濟發展司，負責擬定發展戰略，並將其定義為「新的增長引擎」。這表示官方看重並大力推動「低空經濟」發展，且已於近期舉辦低空經濟相關座談會。

據第一財經，在北京為「低空經濟」定調後，不少大學也紛紛跟上這股浪潮，宣布成立相關科系。近期中國教育部發布的「低空經濟相關本科專業申報材料公示」顯示，已有南京航空航天大學、北京航空航天大學、北京理工大學、北京郵電大學、華南理工大學、西北工業大學等6所大學申請增設「低空技術與工程」相關科系。除此之外，還有多所大學申請設立研究院。

「低空經濟」是指由民用有人或無人駕駛航空器，以低空飛行活動所衍生出的經濟形態，範圍涵蓋航空器研發製造、商業營運以及基礎設施建設等。

報導提到，2023年12月召開的中共中央經濟工作會議把低空經濟列入戰略性新興產業；2024年中國全國兩會期間，低空經濟被作為「新增長引擎」寫入政府工作報告。

隨著低空經濟發展，市場對低空經濟人才的需求日益增長，因此促使大學增設相關科系。

今年1月3日，中國民用航空局局長宋志勇在中共中央黨校轄下的「學習時報」以「高質量發展通用航空和低空經濟」為題發表文章時稱，基礎設施建設是推動低空經濟發展的基礎條件，要「完善低空飛行服務法規標準體系，強化飛行服務保障能力建設，加快低空空中航行能力建設，著力構建服務有效、監管有力、數據精準、即時互聯的低空飛行服務保障體系」。

中國官方過去曾多次提到發展通航和低空經濟，上海、深圳、廣州等多市也接連響應，宣布打造「天空之城」。

北京 科系 經濟發展

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