陸免簽效應 韓遊客擠爆上海

中國大陸免簽政策發威，吸引許多南韓遊客赴陸，許多人將第一站選在上海，大陸社群媒體更出現「上海遍地都是韓國人」、「韓國人來上海過週末」等討論。這一波韓國人赴上海的旅遊熱，呈現出年輕化、周末短途旅遊為主等特點。

2024年11月8日，中國大陸對韓國等九個國家實施免簽證入境旅遊，例如，韓國持普通護照人員來陸經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。之後，大陸進一步將免簽停留期限延長至30天，以促進旅行目的地的消費和經濟增長。

界面新聞報導，上海師範大學旅遊學院副教授劉德艷指出，韓國到上海的航班多、航程短、價格便宜，韓國遊客的平均消費水平比較高，路程開銷降低旅行成本，遊客便能在飯店、餐飲、購物等方面釋放更多消費潛力。

很多南韓旅客將第一站選在上海，大陸旅遊平台攜程的數據顯示，大陸對韓國的免簽政策實施以來，韓國遊客入境遊訂單增長超過150%，入境大陸的熱門城市分別為上海、青島和北京，其中，上海的韓國入境遊客訂單增長超180%。