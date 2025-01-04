恐怖畫面曝光…陸河北一菜市場遭「烈焰吞噬」 釀8死15傷

新年伊始，中國大陸河北發生一起嚴重火災事故，據河北張家口市橋西區人民政府通報，今日上午8時許，張家口市橋西區一菜市場發生火災，至12時許現場救援工作結束，事故造成8人死亡，15人受傷。根據網傳畫面顯示，事故發生時，整個菜市場幾乎被烈焰吞噬，濃煙和火光竄出鐵皮屋。

綜合河北張家口市橋西區人民政府稍早通報，和大陸官媒央視報導，1月4日8時40分左右，張家口市橋西區一菜市場發生火災，消防、緊急、醫療等部門第一時間趕赴現場進行救援。

通報指出，10時10分，現場明火撲滅。12時50分，現場救援工作結束。事故造成8人死亡，15人受傷。傷者已送往醫院救治，目前無生命危險，起火原因相關部門正在調查中。

據陸媒新京報、部分自媒體在微博發布影片，可見事故發生時，整個菜市場幾乎被烈焰吞噬，濃煙和火光竄出鐵皮屋，招牌、建築整體幾乎全毀。因濃煙猛烈，許多受困者無法自行逃離，需要依靠消防梯。