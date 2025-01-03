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湖南女學生著急出門「忘關1電器」慘釀大火 母崩潰：每天都有提醒

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，電暖器應使用專用插座，避免與其他電器共用，以防意外發生。示意圖／ingimage
專家提醒，電暖器應使用專用插座，避免與其他電器共用，以防意外發生。示意圖／ingimage

寒冬來襲，在家使用電暖器取暖的同時，也要留意周遭環境是否安全。近日，中國大陸一名女學生因著急出門，忘記關閉家中的暖氣，引發火災，消防員雖及時撲滅火勢，但屋內仍一片狼籍。女學生母親事後也透露，自己每天都有提醒女兒要多加注意，想不到還是發生意外。

近日，「中國消防」在微博發布了一則影片，提到湖南岳陽發生一起火警，一名女學生因上學快要遲到，匆忙離家而忘了關上暖氣，高溫引燃一旁的桌布導致客廳起火，消防員雖及時將火勢撲滅，但屋內仍被燒得一片狼籍。

女學生母親受訪時崩潰表示，平時每天都有提醒女兒要特別注意，但女兒還是因為急忙出門而忘記關閉電源。「中國消防」也在貼文提醒民眾，冬天取暖時，若人離開現場，一定要記得斷電。

一般電暖器壽命長達五年，但若平常都放在陽台，且沒有套塑膠套保護，建議兩、三年就要更新，電器專家廖全平指出，民眾使用電暖器前，一定要用濕布把裡外灰塵、棉渣擦乾淨，然後讓水氣散去或用乾布抹去水氣後再使用，比較不會產生起火意外。

在使用上他也建議，電暖器應使用專用插座，避免與其他電器共用，且置放位置大有講究，寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物，都要跟電暖器保持1公尺以上的安全距離，避免發生危險。

暖氣 火災

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