大陸經濟不佳生活艱難…心理健康問題難忽視 擬用3年彌補不足

大陸國家衛健委宣布將2025年至2027年定為「兒科和精神衛生服務年」，利用3年時間補齊兒科與精神衛生科體系不足的部分。近年大陸經濟情勢不佳、生活日益艱難，對民眾心理健康造成的影響越來越大。

大陸國家衛生健康委員會於去年12月31日發布公告，將2025年至2027年定為「兒科和精神衛生服務年」，利用這3年時間，加強服務體系建設、人才培養、拓展專科規模與普及，以此補齊這些科別目前的不足之處。

據公告指出，要擴大兒科服務的覆蓋率、加強服務供給，基層醫療衛生機構提供兒科服務比例達到90%以上；心理健康和精神衛生服務體系要加快健全，推動擴充國家精神疾病醫學中心和區域醫療中心，積極發展精神疾病臨床重點專科。

同時，要加強兒科和精神科專業人才培養，院內編制、薪資待遇等政策視情況調整。並且要推動拓展心理健康和精神衛生服務，持續加強嚴重精神疾病患者的管理和救助救治，廣泛舉行心理健康講座「進機關、進學校、進企業」行動，普及心理健康知識。

據世界衛生組織（WHO）在2019年發布的報告顯示，大陸約有5400萬人患有憂鬱症，約4100萬人患有焦慮。

美國之音報導指出，心理和精神疾病在大陸一直是一個非常普遍而嚴重的社會問題。最近兩年，大陸經濟嚴重惡化，大批工廠倒閉，失業人數以前所未有的速度飆升，導致社會矛盾嚴重激化。因失去工作或房產的中產階層和底層民眾往往因為某個偶然事件鋌而走險。

去年11月中旬，珠海一名62歲的退休男子開車衝撞珠海體育中心，造成35人死亡，引發中外強烈關注。此外，去年大陸多地發生在公共場合行兇的事件，令大陸民眾和在大陸的外國人恐慌。

報導引述專家表示，經濟情勢惡化和生活日益艱難對人們的心理健康造成的影響越來越大。大陸官方的犯罪統計資料顯示，暴力犯罪率遠低於全球平均，不過，「這類資料被視為是經過大陸有關當局修飾過的虛假數字」。