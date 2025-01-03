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浙江官員落馬 自行脫黨成罪狀之一

中央社／ 香港3日電

據報導，中國浙江省一名官員去年中因貪腐罪行落馬，最近被移交司法機關處理，但罪名還包括「自行脫黨」，有港媒形容為「奇葩罪狀」。

星島日報今天刊文指出，落馬官員為中國財政部駐浙江省前財政監察專員張天強，此前他也曾擔任財政部金融司副司長。

文章表示，張天強於去年6月落馬，最近被移交司法機關處理，他的罪狀除了「大搞會所腐敗，拉攏腐蝕國家工作人員」、「擁有非上市公司股份」及「非法收受他人財物，數額較大」外，還有「離職後長期不參加黨的組織生活、未繳納黨費，處於自行脫黨狀態」。

文章指出，本來一名正司級官員的貪腐案構不成新聞，但對其「自行脫黨」的「奇葩罪狀」，卻馬上引來中國大陸網民「圍觀」，原因是過去落馬的官員之中，司法機關少有公布類似罪狀。

據指出，中共黨章第9條規定：「黨員有退黨的自由。黨員要求退黨，應當經支部大會討論後宣布除名，並報上級黨組織備案。」對於不及格黨員則有3種處理方法，包括：限期改正、勸其退黨、黨內除名。

而中國大陸官員移交司法之前，一般都會被「雙開」（開除黨籍、公職），如果張天強不是被抓，大概不會被發現上述涉及黨員的問題。

司法

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