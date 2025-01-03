大陸跨年夜 飯店訂房率增逾150%

聯合報／ 記者謝守真／上海報導
2025年1月1日，大陸各地景點湧現人潮。圖為上海千古情景區新春巡遊場景。（新華社）
2025年1月1日，大陸各地景點湧現人潮。圖為上海千古情景區新春巡遊場景。（新華社）

今年元旦假期雖僅一天，但許多大陸民眾的「跨年遊」興致仍不減。大陸旅遊平台「攜程」數據顯示，2024年12月31日晚，大陸飯店預訂量的周比成長超150%。其中，含溫泉、影音房標記的飯店預訂量均增長超50%。同時，儘管上海自2014年為促進消費，上海多個商店區新年前夕通宵營業，並在元旦至農曆新年間推出超百項商旅文體跨界活動。

澎湃新聞報導，今年元旦跨年期間，時間較去年短，但大陸多個地方仍擠滿「跨年遊」旅客，小紅書、微博等社群平台都可見到大批大陸網友，有網友表示，雖然此次只有一天假期，但選擇「請2休5」來場跨年旅行。

這樣的熱度反映在飯店的預訂量上。多家線上旅遊平台數據顯示，2024年12月31日大陸飯店預訂量大幅增加。旅行平台同程上，2025年元旦「跨年飯店」相關搜尋熱度年增70%，城市周邊遊飯店預訂熱度年增近兩成。

攜程的數據亦顯示，2024年12月31日晚間，大陸國內飯店預訂量的周比成長超過150%。其中，含溫泉、影音房標記的飯店預訂量均成長超過50%。來自「90後」和「00後」的跨年酒店訂單占近60%。

同程數據還顯示，北京是2025年跨年飯店預訂最熱門的城市，跨年倒數計時，各類燈會都吸引旅客前往。此外，上海、廣州、成都、重慶、深圳、南京、西安、哈爾濱、蘇州也進入榜單前十名。值得注意的是，許多大陸旅客也開始挖掘更多小眾目的地，包括海南瓊中、黑龍江伊春、遼寧遼陽、新疆克拉瑪依等城飯店預訂熱度年增超40%。

隨著大陸免簽政策放寬，也有許多外國旅客選擇來到大陸跨年。攜程數據指，跨年夜至元旦期間，整體入境遊訂單量年增率翻倍，其中來自南韓和日本的入境遊訂單分別年增215%和145%。

由於在2014年跨年夜外灘發生嚴重踩踏事件後，上海在跨年當晚就再無官方倒數活動，但多個商區跨年夜仍通宵營業，包括南京路步行街上的新世界大丸百貨、新世界成等重點商場，也都將營業時間延長至次日凌晨並推出多重促銷，及舉辦多種活動吸引大量旅客前往觀光和消費。

跨年 飯店

延伸閱讀

台灣人民不得在陸設戶籍 陸委會：10年註銷679人

鼓勵舉報？陸委會：身邊有朋友領大陸身分證 歡迎來信

台中跨年硬擠韓星「輝人」遭出征？ 女議員：純屬不小心

全台5里長有大陸國籍恐解職 內政部：去函區公所照規定辦理

相關新聞

江蘇飛天車升空 時速可達60公里

由江蘇省南京市東南大學科研團隊自主研發的首輛分散式電驅動飛行汽車「東大・鯤鵬1號」1日亮相。這是大陸首輛全輪轉向全輪驅動...

大陸跨年夜 飯店訂房率增逾150%

今年元旦假期雖僅一天，但許多大陸民眾的「跨年遊」興致仍不減。大陸旅遊平台「攜程」數據顯示，2024年12月31日晚，大陸...

陸鐵路去年輸運40.8億人次 創歷史新高

中國國家鐵路集團有限公司1月2日在北京召開工作會議，提到2024年國家鐵路發送旅客40.8億人次，同比增長10.8%，創...

中國16個新種蜘蛛以周杰倫歌曲命名 陸網友：歌迷已成科學家

中國「動物學研究：多樣性與保育」英文雜誌刊登的一篇研究論文顯示，有16個西雙版納新種蜘蛛以周杰倫歌曲命名，包括「安靜艾蛛...

貴州茅台前董事長丁雄軍被查 此前已有兩任被判無期

中共貴州省紀委監委今天通報，貴州茅台前董事長丁雄軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。丁雄軍是第3名落馬的茅...

中國健身龍頭威爾仕接連倒店 員工會員爆維權潮

因消費降級，中國健身房龍頭威爾仕近日深陷經營危機，上海兩個月內就關閉46家門市，公司爆出欠薪、欠房租並涉及兩千多件法律訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。