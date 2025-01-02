中國16個新種蜘蛛以周杰倫歌曲命名 陸網友：歌迷已成科學家

中國「動物學研究：多樣性與保育」英文雜誌刊登的一篇研究論文顯示，有16個西雙版納新種蜘蛛以周杰倫歌曲命名，包括「安靜艾蛛」 、「晴天彭園蛛」、「稻香朱園蛛」等。命名教授表示，要給16個新種蜘蛛命名挺耗時間，採用歌曲名簡單省時。

「動物學研究：多樣性與保育」（ZoologicalResearch：Diversity and Conservation）英文季刊2024年12月發表了一篇西雙版納植物園蜘蛛分類研究論文，其中包含園蛛科6個新屬、16個新種。

論文顯示，16個新種蜘蛛的名字全部來自周杰倫的歌曲，以拼音方式命名，分別是：安靜艾蛛、倒帶艾蛛、龍拳艾蛛、星晴艾蛛、花海桂齊蛛、漂移新園蛛、屋頂新園蛛、晴天彭園蛛、外婆錐頭蛛、藉口宋園蛛、退後宋園蛛、擱淺唐園蛛、夜曲王園蛛、暗號尹園蛛、彩虹尹園蛛、稻香朱園蛛。

論文顯示，第一作者是銅仁學院的米小其教授，李樞強研究員是通訊作者。據瀟湘晨報報導，這項研究是中國科學院動物研究所的李樞強團隊從2006年開始進行的，合計在國際刊物發表78篇分類學論文。

據紅星新聞今天報導，米小其說，物種命名要求在一個類群中不能重名，要給16個新種蜘蛛命名挺耗時間，採用歌曲名簡單省時。這一次他們發現了6個新屬和16個新種，都是屬於園蛛科，同時也呼籲大家，多關注和保護生物多樣性。

西雙版納新種蜘蛛以周杰倫歌曲命名，引發中國大陸網友們的廣泛熱議，大家「隔空喊話」周杰倫：「你的歌迷已經是科學家了！」

還有網友說，這些蜘蛛的名字一聽就很酷，不過也暴露了作者的歌單，可能是作者一邊聽歌一邊命名的。

這不是周杰倫首度被科學界拿來命名。2020年，中國科學院南京地質古生物研究所碩士研究生孫智新，把他發現的一種5億年前的獨特三葉蟲命名為「范特西蟲」。

2009年3月20日，台灣鹿林天文台發現小行星257248。2011年6月18日，4位發現者以周杰倫的名字命名。

「動物學研究：多樣性與保育」是由中國科學院昆明動物研究所出版的英文國際季刊。