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貴州茅台前董事長丁雄軍被查 此前已有兩任被判無期

中央社／ 台北2日電
貴州茅台前董事長丁雄軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。圖為貴州茅台酒。中新社
貴州茅台前董事長丁雄軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。圖為貴州茅台酒。中新社

中共貴州省紀委監委今天通報，貴州茅台前董事長丁雄軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。丁雄軍是第3名落馬的茅台前董事長，前兩任落馬的袁國仁、高衛東均因涉貪被判無期徒刑

公開資料顯示，50歲的丁雄軍現任貴州省市場監督管理局黨組書記、局長，他還是全國人大代表、中共貴州省委委員。

2021年9月，時任貴州能源局長的丁雄軍，轉任貴州茅台黨委書記、董事長。

綜合新京報、瀟湘晨報等陸媒，2021年10月19日，茅台集團召開2021年工程建設領域警示教育大會。丁雄軍出席會議強調，茅台的廣大黨員領導幹部要從「身邊人、身邊案」中汲取教訓，以高度清醒的政治頭腦、自律自省的強烈自覺、克己奉公的實際行動，為茅台高品質發展營造風清氣正的良好環境。

他還說，防腐才能走遠，開展警示教育，就是要從「防」字著手，響鼓重槌、警鐘長鳴，教育廣大黨員領導幹部知敬畏、存戒懼、守底線。

丁雄軍2024年4月調任貴州市監局，目前還不知道他被查是否與其擔任第8任茅台掌門人有關。不過在丁雄軍之前，已有兩任茅台前董事長被查落馬，均被判處無期徒刑。

2019年5月，茅台第5任掌門人袁國仁被查。2021年9月，他因為收賄人民幣1.129億餘元（下同，約新台幣5.1億元），被貴州省貴陽市中級法院一審判處無期徒刑，並沒收所有個人財產。2023年9月，袁國仁在獄中因病被送醫急救10餘天後不治。

2020年3月，貴州省交通運輸廳黨委書記、廳長高衛東成為第7任茅台掌門人，持續爆出爭議不斷的「拆箱令」等風波，不但遭股東舉報，還被中國國家市場監管總局點名。他隔年7月下台轉任貴州省煤田地質局長，遺缺由丁雄軍接任。

2022年5月，高衛東被查落馬。2024年2月2日，貴州省六盤水市中級法院一審公開宣判，高衛東因收賄1.1億餘元被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

無期徒刑 茅台

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