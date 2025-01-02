「隔空劫殺」坐冤獄22年！雲南男獲國賠一夜無眠 最想去旅遊散心

今年57歲的雲南男子李金被控於1994年「隔空劫殺」2人，1997年遭判死刑，後改判無期徒刑，坐冤獄近22年的他出獄後提出申訴，直到2023年才獲平反。

李金早前向法院提交國家賠償申請書，近日終於獲得國家賠償。他透露，獲賠償後自己一夜無眠，內心有被羈押20多年的委屈，也有翻案成功、獲賠後的激動，纏繞他幾十年的「案件」終於徹底結束，當下只想去全國各地旅遊散心。

《津雲新聞》報道，1994年，雲南省楚雄州元謀縣火車站招待所發生入室搶劫殺人案，兩名旅客遇害。案發時，李金在700公里外的雲南德宏州盈江縣打工，且有證人，卻被列為犯罪嫌疑人。1997年，李金遭判死刑，後改判無期徒刑，經過多次減刑，2017年7月7日才刑滿釋放。

李金憶述，當年自己被屈打成招，忍受不住毆打才無奈「認罪」，辦案人員卻迫他再指認普發成和普發能是同夥，「劫殺案發生在10月14日，我正在盈江縣還沒回來，兩地相距近700公里，我又不會分身，怎麽去殺人？我一直跟辦案的人說我不是兇手，但沒有人聽」。

1997年2月5日，成都鐵路運輸中級人民法院判處李金和普發成死刑，判處普發能死刑、緩期兩年執行，3人不服提出上訴。1998年3月，四川省高級人民法院以「原判決認定事實不清，證據不足」發回重審，成鐵中院之後改判李金無期徒刑，普氏兄弟無罪。

普氏兄弟被改判無罪後，開始申請國家賠償，並於2011年獲判賠償20餘萬元。

從1995年被捕的一刻起，李金一共被羈押21年9個月10天，但他一直堅稱自己被冤枉。出獄後，他一邊打工一邊找律師申訴，2023年12月29日，四川高院再審開庭宣判宣告李金無罪，他之後在律師的幫助下，開始申請國家賠償。2024年12月中下旬，李金收到國家賠償，因為涉及保密協議，他沒有透露具體金額。

「當時在700公里外」 男子涉殺2人坐冤獄22年 提國家賠償3772萬（人民幣，約1.7億元新台幣）

獲得國家賠償後，李金當晚一夜無眠，躺在床上翻來覆去，腦中一直閃過那些年在監獄的日子，也有出獄後為翻案四處奔波的辛苦，「心裏可以說是五味雜陳，委屈，也激動」。

李金表示，一路走過來其實一點也不容易，他要感謝一直關心自己的人，帶給他堅持下去的力量。

面對未來的生活，李金已將一半的國家賠償款存入銀行，另一半則作為生活費。如今的他最想到處旅遊，自己一個人走遍全國，「我還想買輛車，以後近的地方自駕，遠的地方自駕成本高，我就坐火車，雖然現在手裏有錢，但這錢來得不容易，不能大手大腳」。李金計劃農曆新年後就動身，第一站去北京逛故宮、天安門、爬長城，「我前半生很辛苦，後半生我想要好好享受一下生活」。

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文章授權轉載自《香港01》