影／人群放氣球時點煙花噴射 杭州22歲男除夕夜博眼球終被拘
一段「男子在人群中對着空中放飛氣球點燃煙花」的影片在大陸網絡瘋傳，陸媒報道指，事發於浙江杭州，涉事男子已被警方採取刑事強制措施。
杭州警方表示，周三（1月1日）凌晨，22歲李姓男子為博取眼球在湖濱步行街人群放飛氣球期間，不顧旁人勸阻，點燃隨身攜帶的煙花向空中噴射。執勤民警第一時間將他控制並對煙花予以收繳，現場無人員受傷。
疑犯李姓男子現已被公安機關依法採取刑事強制措施。目前，案件正在進一步辦理中。
警方稱，今年杭州的除夕夜，湖濱步行街峰值人流近9萬，累計人流超過27萬。而在人員聚集區域，向空中氣球噴射煙花，極易引發爆燃，嚴重危害群眾生命財產安全。
警方呼籲，廣大民眾應遵守禁放規定，文明婚喪嫁娶，可用電子噴花、電子鞭炮等方式替代傳統煙花爆竹。
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文章授權轉載自《香港01》
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