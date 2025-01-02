中國呼吸道疾病大流行中 北京流感1月上旬達高峰

自去年12月，中國出現大規模呼吸道疾病傳染態勢，包括流感、「人類間質肺炎病毒」、COVID-19、肺炎徽漿菌、腺病毒等疾病齊發，導致中國各地特別是北方省區醫院人滿為患。其中，北京傳播最廣的流感將於1月上旬達到高峰。

綜合新京報等中國媒體報導及網路訊息，北京市衛健委日前組織召開冬春季傳染病防治工作視訊會議，北京市疾控中心在會中除作出上述研判外，並指涉及腸胃系統的諾羅病毒也處於「中高強度感染水平」。

北京市疾控中心坦承，目前全市呼吸道傳染病感染呈上升趨勢，感染比例最多的5種病毒，依序為流感、「人類間質肺炎病毒」（hMPV）、肺炎徽漿菌、COVID-19及腺病毒。

該中心表示，上述病毒中，流感病毒感染預計在1月上旬達到高峰，肺炎支原體感染呈「波動性下降」趨勢；COVID-19感染「處於低水平」。但在報導中，卻沒有提到「人類間質肺炎病毒」的感染變化。

中國疾控中心傳染病預防控制所所長闞飆去年12月27日表示，2024冬季至2025年春季，全中國將呈現多種呼吸道傳染病交替或疊加流行態勢。但他聲稱，今年呼吸道傳染病的「流行規模和強度比去年低」。

北京東城區一家藥店老闆今天卻向中央社記者表示，今年感冒的人「多了去了」，感冒藥賣到缺貨，「盛況」不會輸給2022年「動態清零」即將放開前後太多。而在記者採訪時，就接連有4名客人上門指名購買感冒藥，年紀有老人也有年輕人，其中2人指名的藥品則告缺貨。

另一名北京民眾王女士則說，這個冬天感冒的人明顯比上個冬天多，她去年12月30日才送兒子到北京醫院看病，呼吸科的人潮幾近爆滿狀態，一旁的同仁醫院也是如此，一度讓她覺得讓兒子暴露在充滿病毒的醫院裡恐怕更危險，十分掙扎。為了盡快治癒，她還是決定讓兒子在醫院接受治療。

中國疾控中心去年12月下旬曾警告，症狀與流感、COVID-19相近的「人類間質肺炎病毒」感染病例，入冬後在中國明顯增加，14歲以下及北方省區尤其明顯。老年人及幼童都是感染的高危險群，且目前暫無疫苗及藥物可治療。