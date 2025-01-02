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再破最熱紀錄 2024年中國均溫攝氏10.92度

中央社／ 台北2日電
圖為重慶2024年9月5日發布高溫紅色預警信號，市民在軌道交通曾家岩站納涼。中新社
圖為重慶2024年9月5日發布高溫紅色預警信號，市民在軌道交通曾家岩站納涼。中新社

中國氣象數據顯示，自1961年有完整觀測紀錄以來，2024年是中國最熱的一年，平均氣溫攝氏10.92度，較常年同期偏高1.03度。

中國天氣網昨天作了上述公布。以中國氣象數據來看，觀測史上排名前4暖就是最近的4年，1961年以來前10暖的年份都出現在本世紀。

上海氣象局昨天公布的數據則顯示，以人口稠密的中國金融中心上海來看，去年全市平均氣溫18.8度，是1873年上海有氣象紀錄以來的最熱紀錄。

不僅中國經歷「最暖一年」，世界氣象組織（WMO）去年底曾預告，2024年將成為有紀錄以來最熱的一年。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在新年致詞中提醒，「我們剛剛經歷了10年致命高溫。有紀錄以來最熱的10個年份都發生在過去10年中，包括2024年」。

據聯合國去年10月發布的報告，在當前氣候政策下，到了2100年，全球氣溫將比前工業化時期高出3.1度。

世界氣象組織秘書長索羅（Celeste Saulo）說，這是令人警醒的一年，「升溫的每一度都很重要，都會增加氣候的極端性、影響和風險」。

氣候變遷是全球共同面對挑戰之一，第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）去年11月通過協議，富裕國家將在2035年前每年向開發中國家提供3000億美元氣候融資，以支持這些國家應對極端天氣的影響。

上海 氣溫 聯合國

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