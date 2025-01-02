中國國產C919執飛滬港 維修人才不足引關注
中國國產大型客機C919昨天起在上海和香港之間執飛定期航班服務，但據報導，香港目前只有一名持牌工程師可以維修C919，引起外界關注維修人才是否不足的問題。
C919昨天首次執飛滬港定期航班後，香港運輸及物流局局長陳美寶今早在電台節目上談論C919對香港航空業的作用，但根據商業電台的相關報導，香港目前只有一名持牌工程師可以維修C919。
陳美寶對此回應說，香港是面向世界的國際航空樞紐，擁有完善的飛機維修配套，有能力支持C919的維修工作，並透露香港民航處過去曾派員到中國大陸接受相關培訓，如果短期內需要更多維修人手，也可以透過專才計畫引入人才來港。
她期望C919可以幫助香港拓展飛機租賃市場，並指香港近年已優化飛機租賃政策，如出租飛機公司在港設立據點，可豁免一半稅務。
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