C919首航香港 今年可望歐盟認證

波音頻傳大小安全事故之際，中國大陸自主研發的大型客機C919不斷開拓新市場，元旦一早執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班，這是C919飛行大陸境內以外的首條民航航線。香港業內人士指出，如一切正常，C919今年還將取得歐盟認證，進一步打入國際。

央視報導，一日上午八時廿一分，中國東方航空使用C919執飛「上海虹橋—香港」航班，搭載一五七名旅客從上海虹橋國際機場起飛。未來，該航線將每天執行一班往返。

起飛前，中國東航在上海虹橋國際機場舉行了首航儀式，空服員佩戴「閃耀中國紅」徽章迎接旅客登機，首航旅客登機前還收到紀念登機牌，寫著「二○二五元旦快樂」。

香港01報導，乘客余先生表示，考慮到近日飛機意外，期待坐上大陸國產客機；另一乘客葉小姐表示，目前C919的營運狀況值得信任，並對大陸能製造大型客機感到自豪。

中國民航局華東地區管理局局長萬向東表示，C919乘載著中國民航業宏偉夢想，展開香港上海商業航線有助積累寶貴經驗，令乘客得到更多樣化飛行體驗，祝願首航完滿成功，令C919成為中國民航亮麗名片。

香港飛機租賃和航空融資協會會長許漢忠表示，C919的組裝方式與波音、空中巴士相近，但機艙設計更寬闊，如一切正常，C919將於今年九月取得歐盟認證，相信有助走入國際市場。

C919是由中國商用飛機有限責任公司製造的一款單通道窄體民航飛機，為中短程航線設計，最多可容納一九○個座位，在二○一七年首飛後，前年五月開始營運載客，接著積極往海外市場推銷，包括去年曾參加新加坡航展，到越南、寮國、柬埔寨、馬來西亞、印尼等東南亞國家演示飛行。