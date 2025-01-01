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主播報導樓市下跌竟落「男兒淚」 臉上淚痕全拍下…原因曝光

香港01／ 張嘉敏
現年28歲的「無綫新聞」主播容家耀（Kenny），在最近的一次新聞直播中，他在報導新聞期間竟突然流下淚水。圖／香港01提供
現年28歲的「無綫新聞」主播容家耀（Kenny），在最近的一次新聞直播中，他在報導新聞期間竟突然流下淚水。圖／香港01提供

現年28歲的「無綫新聞」主播容家耀（Kenny），在最近的一次新聞直播中，他在報導新聞期間竟突然流下淚水，有關片段近日在網上流傳，引起了網友的關注和討論。在該段片長25秒的片段中可見，新聞主播容家耀在報導香港樓市持續下跌的新聞時，情緒顯得異常激動。

當容家耀提到樓市創下22年來的最大跌幅時，更不禁流下了男兒淚，他的臉上明顯見到有兩條淚痕。容家耀當時仍堅持完成報導，最後還保持住微笑，表現專業。

不少網友看完該段影片，都議論紛紛，有人猜測這可能與容家耀個人經濟狀況有關，估他會否有受到樓價跌市影響，又或是其他私人原因等。後來，容家耀的前同事胡朗軒就在網上為他澄清，表示：「他病得很重，忍咳炸」意指容家耀是因為身體不適才會流下男兒淚。

容家耀畢業於香港城市大學的媒體與傳播學系。他於2018年以實習生的身份加入無綫做記者。畢業後，他加入了無綫的港聞組，並於2022年10月離職。離職八個月後，他重返無綫，期間他在香港中文大學進修企業傳播社會科學碩士學位，努力進修。

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文章授權轉載自《香港01》

主播 香港城市大學

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